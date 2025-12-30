Больше всего атак РФ накануне на Харьковщине было в районе Волчанска — Генштаб
17 раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодезное.
На Купянском направлении было пять атак россиян. Защитники отражали штурмы вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.
Потери РФ в Украине за минувшие сутки составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 400 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.
