Live

Больше всего атак РФ накануне на Харьковщине было в районе Волчанска — Генштаб

Фронт 08:21   30.12.2025
Елена Нагорная
Больше всего атак РФ накануне на Харьковщине было в районе Волчанска — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

17 раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодезное.

На Купянском направлении было пять атак россиян. Защитники отражали штурмы вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.

Потери РФ в Украине за минувшие сутки составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 400 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Читайте также: Мемориал Kraken появится в Харькове: уже выбрали два проекта-финалиста (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Настоящая зима с вьюгой и гололедом: прогноз погоды на 30 декабря
Настоящая зима с вьюгой и гололедом: прогноз погоды на 30 декабря
29.12.2025, 19:55
Новости Харькова — главное за 30 декабря: ночь была тревожной
Новости Харькова — главное за 30 декабря: ночь была тревожной
30.12.2025, 08:25
Офицер ВСУ, защищавший Харьков, может получить до 7 лет за трофейную гранату
Офицер ВСУ, защищавший Харьков, может получить до 7 лет за трофейную гранату
29.12.2025, 20:53
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
28.12.2025, 15:50
Как завтра на Харьковщине будут отключать свет – графики
Как завтра на Харьковщине будут отключать свет – графики
29.12.2025, 20:45
Ночной пожар в шестнадцатиэтажке на Алексеевке: в ГСЧС рассказали, что горело
Ночной пожар в шестнадцатиэтажке на Алексеевке: в ГСЧС рассказали, что горело
30.12.2025, 08:48

Новости по теме:

28.12.2025
Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — сводка Генштаба ВСУ
28.12.2025
Россияне провели 11 атак на Харьковщине: Генштаб ВСУ — о боях за сутки
27.12.2025
Авиаудар по Харькову и более 20 боев — сводка Генштаба ВСУ на утро 27 декабря
26.12.2025
Почти два десятка боев с начала суток на Харьковщине: где атакуют россияне
25.12.2025
Где на Харьковщине россияне атаковали в Рождество — сводка Генштаба ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Больше всего атак РФ накануне на Харьковщине было в районе Волчанска — Генштаб», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2025 в 08:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 раз атаковали российские военные в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".