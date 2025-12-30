Live

Мемориал Kraken появится в Харькове: уже выбрали два проекта-финалиста (фото)

Общество 08:03   30.12.2025
Елена Нагорная
Мемориал Kraken появится в Харькове: уже выбрали два проекта-финалиста (фото)

Будущий мемориал планируют построить на улице Спецподразделения Кракен в Харькове. Накануне завершился первый этап конкурса проектов.

Коллегия выбрала две финальные работы, сообщают в Telegram-канале подразделения.

Организовал конкурс и предоставил платформу ректор Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александр Соболев. В коллегию вошли: соучредители подразделения Kraken Константин Немичев и Сергей Величко, представитель ректора ХНУРЭ, представитель семей погибших, областной КЗ «Плечом к плечу», декан факультета «Дизайн среды» ХГАДМ Ирина Бондаренко, кандидат архитектуры Максим Розенфельд и архитектор-реставратор Виктор Дворников.

В феврале коллегия соберется еще раз, чтобы определить победителя.

Отметим, что подразделение Kraken, ранее входившее в состав Главного управления разведки МО, с сентября является полком беспилотных систем 3-го армейского корпуса.

Читайте также: На севере сложнее, идут два боя: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Настоящая зима с вьюгой и гололедом: прогноз погоды на 30 декабря
Настоящая зима с вьюгой и гололедом: прогноз погоды на 30 декабря
29.12.2025, 19:55
Новости Харькова — главное за 30 декабря: ночь была тревожной
Новости Харькова — главное за 30 декабря: ночь была тревожной
30.12.2025, 08:25
Офицер ВСУ, защищавший Харьков, может получить до 7 лет за трофейную гранату
Офицер ВСУ, защищавший Харьков, может получить до 7 лет за трофейную гранату
29.12.2025, 20:53
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
28.12.2025, 15:50
Как завтра на Харьковщине будут отключать свет – графики
Как завтра на Харьковщине будут отключать свет – графики
29.12.2025, 20:45
Ночной пожар в шестнадцатиэтажке на Алексеевке: в ГСЧС рассказали, что горело
Ночной пожар в шестнадцатиэтажке на Алексеевке: в ГСЧС рассказали, что горело
30.12.2025, 08:48

Новости по теме:

25.08.2025
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
28.05.2025
50 000 — это крохи. Сколько нужно Путину для наступления на Харьков — Немичев
14.05.2025
В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го
12.05.2025
Мурал и мемориальная доска погибшему воину «Кракена» появились в Харькове
25.03.2025
Из Франции – в Харьков: как группа волонтеров уже 32 года помогает Украине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мемориал Kraken появится в Харькове: уже выбрали два проекта-финалиста (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2025 в 08:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будущий мемориал планируют построить на улице Спецподразделения Кракен в Харькове. Накануне завершился первый этап конкурса проектов.".