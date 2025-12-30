Мемориал Kraken появится в Харькове: уже выбрали два проекта-финалиста (фото)

Будущий мемориал планируют построить на улице Спецподразделения Кракен в Харькове. Накануне завершился первый этап конкурса проектов.

Коллегия выбрала две финальные работы, сообщают в Telegram-канале подразделения.

Организовал конкурс и предоставил платформу ректор Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александр Соболев. В коллегию вошли: соучредители подразделения Kraken Константин Немичев и Сергей Величко, представитель ректора ХНУРЭ, представитель семей погибших, областной КЗ «Плечом к плечу», декан факультета «Дизайн среды» ХГАДМ Ирина Бондаренко, кандидат архитектуры Максим Розенфельд и архитектор-реставратор Виктор Дворников.

В феврале коллегия соберется еще раз, чтобы определить победителя.

Отметим, что подразделение Kraken, ранее входившее в состав Главного управления разведки МО, с сентября является полком беспилотных систем 3-го армейского корпуса.