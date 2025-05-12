Мурал и мемориальная доска погибшему воину «Кракена» появились в Харькове

На стене лицея №175 Немышлянского района Харькова теперь — портрет военнослужащего «Кракена» Даниила Погорелова.

Погорелов погиб год назад, 10 мая 2024-го, в первый день повторного российского «наступления на Харьков», в районе приграничного поселка Пыльная. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В Харьковском лицее №175 (Немышлянский район) открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Даниилу Погорелову. В мероприятии приняли участие родные военного, собратья, друзья, педагоги, представители районной администрации и жители жилмассива Кулиничи. Также на фасаде лицея создали мурал в честь павшего бойца», — проинформировали в мэрии.

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