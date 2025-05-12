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Мурал и мемориальная доска погибшему воину «Кракена» появились в Харькове

Общество 10:08   12.05.2025
Оксана Горун
Мурал и мемориальная доска погибшему воину «Кракена» появились в Харькове Фото: пресс-служба ХГС

На стене лицея №175 Немышлянского района Харькова теперь — портрет военнослужащего «Кракена» Даниила Погорелова.

Погорелов погиб год назад, 10 мая 2024-го, в первый день повторного российского «наступления на Харьков», в районе приграничного поселка Пыльная. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В Харьковском лицее №175 (Немышлянский район) открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Даниилу Погорелову. В мероприятии приняли участие родные военного, собратья, друзья, педагоги, представители районной администрации и жители жилмассива Кулиничи. Также на фасаде лицея создали мурал в честь павшего бойца», — проинформировали в мэрии.

Фаерами почтили память погибшего воина "Кракена" в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС

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Даниил Погорелов, погибший воин Кракена
Фото: пресс-служба ХГС
открытие мемориальной доски погибшему воину в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На стене лицея №175 Немышлянского района Харькова теперь — портрет военнослужащего «Кракена» Даниила Погорелова".