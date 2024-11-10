Мурал в честь погибшего защитника Алексея Остапенко появился в Харькове
В Харькове появился мурал в честь Алексея Остапенко — главного сержанта инженерно-саперной разведки инженерно-саперного взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.
Об окончании работы над портретом сообщила в Instagram художница Анастасия Худякова.
«Закончила мурал „PLASTID“, посвященный Остапенко Алексею. Низкий поклон и вечная память герою! Слава ВСУ!» — пишет художница.
Военная карьера Алексея Остапенко началась с антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. С 2016 по 2018 год он проходил службу в ГПСУ, а в июне 2022 года был мобилизован в ряды ВСУ и в дальнейшем зачислен в 95-ю ОДШБр. Впоследствии Остапенко стал главным сержантом, командиром отделения, сапером.
В составе бригады военный защищал Украину на востоке, на Харьковщине в марте-октябре 2023 года — Долгенькое Изюмского района, а в декабре — Синьковку Купянского района.
Несмотря на последствия полученных контузий и смещение позвонков в спинном отделе Остапенко продолжал выполнять задачи в составе подразделения. 3 августа 2024 года защитник погиб в поселке Пивничное Торецкой громады Бахмутского района Донецкой области, полученные ранения были несовместимы с жизнью.
Остапенко награжден многими наградами, в частности орденом «За мужество» III степени. Петиция на сайте президента Украины о присвоении защитнику звания Героя Украины набрала необходимое количество голосов и сейчас находится на рассмотрении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мурал, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове появился мурал в честь Алексея Остапенко — главного сержанта инженерно-саперной разведки инженерно-саперного взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады".