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Мурал в честь погибшего защитника Алексея Остапенко появился в Харькове

Общество 19:53   10.11.2024
Елена Нагорная
Мурал в честь погибшего защитника Алексея Остапенко появился в Харькове Фото: khudiakova_art/Instagram

В Харькове появился мурал в честь Алексея Остапенко — главного сержанта инженерно-саперной разведки инженерно-саперного взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

Об окончании работы над портретом сообщила в Instagram художница Анастасия Худякова.

«Закончила мурал „PLASTID“, посвященный Остапенко Алексею. Низкий поклон и вечная память герою! Слава ВСУ!» — пишет художница.

Военная карьера Алексея Остапенко началась с антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. С 2016 по 2018 год он проходил службу в ГПСУ, а в июне 2022 года был мобилизован в ряды ВСУ и в дальнейшем зачислен в 95-ю ОДШБр. Впоследствии Остапенко стал главным сержантом, командиром отделения, сапером.

В составе бригады военный защищал Украину на востоке, на Харьковщине в марте-октябре 2023 года — Долгенькое Изюмского района, а в декабре — Синьковку Купянского района.

Несмотря на последствия полученных контузий и смещение позвонков в спинном отделе Остапенко продолжал выполнять задачи в составе подразделения. 3 августа 2024 года защитник погиб в поселке Пивничное Торецкой громады Бахмутского района Донецкой области, полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Остапенко награжден многими наградами, в частности орденом «За мужество» III степени. Петиция на сайте президента Украины о присвоении защитнику звания Героя Украины набрала необходимое количество голосов и сейчас находится на рассмотрении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове появился мурал в честь Алексея Остапенко — главного сержанта инженерно-саперной разведки инженерно-саперного взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады".