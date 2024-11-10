Live
  • Нд 10.11.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

Мурал на честь загиблого захисника Олексія Остапенка з’явився в Харкові

Суспільство 19:53   10.11.2024
Олена Нагорна
Мурал на честь загиблого захисника Олексія Остапенка з’явився в Харкові Фото: khudiakova_art/інстаграм

У Харкові з’явився мурал на честь Олексія Остапенка – головного сержанта інженерно-саперної розвідки інженерно-саперного взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Про закінчення роботи над портретом повідомила в інстаграмі художниця Анастасія Худякова.

“Закінчила мурал «PLASTID», присвячений Остапенку Олексію. Низький уклін і вічна пам’ять герою! Слава ЗСУ!” – пише художниця.

Військова кар’єра Олексія Остапенка почалася з антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. З 2016 по 2018 рік він проходив службу в ДПСУ, а в червні 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ й надалі зарахований до 95-ї ОДШБр. Згодом Остапенко став головним сержантом, командиром відділення, сапером.

У складі бригади військовий захищав Україну на сході, на Харківщині в березні-жовтні 2023 року – Довгеньке Ізюмського району, а в грудні – Синьківку Куп’янського району.

Попри наслідки отриманих контузій і зміщення хребтів в спинному відділі Остапенко продовжував виконувати задачі у складі підрозділу. 3 серпня 2024 року захисник загинув в селищі Північне Торецької громади Бахмутського району Донецької області, отримані поранення були несумісні з життям.

Остапенко нагороджений багатьма відзнаками, зокрема орденом “За мужність” III ступеня. Петиція на сайті президента України щодо присвоєння захисникові звання Героя України набрала необхідну кількість голосів і зараз на розгляді.

Читайте також: Мурал на честь загиблих бійців KRAKEN з’явився у центрі Харкова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Уночі – «мінус»: прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада
Уночі – «мінус»: прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада
10.11.2024, 19:20
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
08.11.2024, 16:33
Сьогодні 28 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 липня: яке свято та день в історії
28.07.2024, 06:00
Мурал на честь загиблого захисника Олексія Остапенка з’явився в Харкові
Мурал на честь загиблого захисника Олексія Остапенка з’явився в Харкові
10.11.2024, 19:53
Військові РФ атакують і скинули авіабомбу на передмістя Харкова – Генштаб ЗСУ
Військові РФ атакують і скинули авіабомбу на передмістя Харкова – Генштаб ЗСУ
10.11.2024, 16:23
Від 60 до 100 грн коштують яйця в Харкові: коли ціни перестануть рости (сюжет)
Від 60 до 100 грн коштують яйця в Харкові: коли ціни перестануть рости (сюжет)
10.11.2024, 12:25

Новини за темою:

22:41
Мурал на честь загиблих бійців KRAKEN з’явився в центрі Харкова
21:01
Мурал на честь загиблого воїна «Kraken» з’явився у Харкові (фото)
19:50
Величезний портрет Дунаєвського в Харкові вимагають замалювати деколонізатори
19:39
Останній мурал із Пушкіним у Харкові зафарбували – деколонізатори
17:02
Напис “Тут має бути вулиця Яни Червоної” в Харкові розмалювали балончиком

Ви читали новину: «Мурал на честь загиблого захисника Олексія Остапенка з’явився в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 19:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з’явився мурал на честь Олексія Остапенка – головного сержанта інженерно-саперної розвідки інженерно-саперного взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади".