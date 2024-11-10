Мурал на честь загиблого захисника Олексія Остапенка з’явився в Харкові

У Харкові з’явився мурал на честь Олексія Остапенка – головного сержанта інженерно-саперної розвідки інженерно-саперного взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Про закінчення роботи над портретом повідомила в інстаграмі художниця Анастасія Худякова.

“Закінчила мурал «PLASTID», присвячений Остапенку Олексію. Низький уклін і вічна пам’ять герою! Слава ЗСУ!” – пише художниця.

Військова кар’єра Олексія Остапенка почалася з антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. З 2016 по 2018 рік він проходив службу в ДПСУ, а в червні 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ й надалі зарахований до 95-ї ОДШБр. Згодом Остапенко став головним сержантом, командиром відділення, сапером.

У складі бригади військовий захищав Україну на сході, на Харківщині в березні-жовтні 2023 року – Довгеньке Ізюмського району, а в грудні – Синьківку Куп’янського району.

Попри наслідки отриманих контузій і зміщення хребтів в спинному відділі Остапенко продовжував виконувати задачі у складі підрозділу. 3 серпня 2024 року захисник загинув в селищі Північне Торецької громади Бахмутського району Донецької області, отримані поранення були несумісні з життям.

Остапенко нагороджений багатьма відзнаками, зокрема орденом “За мужність” III ступеня. Петиція на сайті президента України щодо присвоєння захисникові звання Героя України набрала необхідну кількість голосів і зараз на розгляді.