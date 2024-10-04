Мурал на честь загиблих бійців KRAKEN з’явився в центрі Харкова

У провулку Класичному, 12 біля книжкового ринку в центрі Харкова відкрили мурал на честь двох бійців KRAKEN – Андрія Хрипунова з позивним «ПСИХ» і бійця із позивним «ВЖИК», розповів засновник підрозділу Костянтин Немічев.

«Андрій брав участь у Харківському контрнаступі, завдяки якому звільнили його рідне селище – Ківшарівку. Загинув «Псих» у 21 рік на Донецькому напрямку, виконуючи бойове завдання. Після перемоги мріяв про мирне життя під чистим небом, разом зі своєю родиною», – пригадує Немічев.

Про «Вжика» засновник KRAKEN поки що не може багато розказувати, але зазначив, що під час боїв за Соледар завдяки його знанням з топографії вдалося успішно провести евакуацію під вогнем ворога.

Загинув «ВЖИК» героїчно, під час виконання бойового завдання на Куп‘янському напрямку.

Мурал створили завдяки побратимам і рідних хлопців, за підтримки бійців Тактичної групи «Реванш», зазначив Немічев.