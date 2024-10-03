Пам’ять воїна «Kraken», який звільняв Куп’янськ і Балаклію, увічнили у Харкові
Фото: Костянтин Немічев
У Харкові встановили меморіальну дошку на честь бійця «Kraken» Всеволода «ШЕФа» Татькова на одному з будинків на вулиці, нещодавно названою його ім‘ям (колишня Борзенка).
«Всеволод брав участь в багатьох видатних операціях підрозділу, серед яких звільнення Руської Лозової, Куп‘янська та Балаклії», – повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев.
Татьков загинув 4 липня торік під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі, коли виводив своїх побратимів з оточення, додав Немічев.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, воин, доска, мемориальная, Немичев, память, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові встановили меморіальну дошку на честь бійця «Kraken» Всеволода «ШЕФа» Татькова на одному з будинків на вулиці, нещодавно названою його ім‘ям (колишня Борзенка).".