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Память воина Kraken, освободившего Купянск и Балаклею, увековечили в Харькове

Общество 16:16   03.10.2024
Виктория Яковенко
Память воина Kraken, освободившего Купянск и Балаклею, увековечили в Харькове Фото: Константин Немичев

В Харькове установили мемориальную доску в честь бойца «Kraken» Всеволода «ШЕФа» Татькова на одном из домов на улице, недавно названной его именем (бывшая Борзенко).

«Всеволод участвовал во многих выдающихся операциях подразделения, среди которых освобождение Русской Лозовой, Купянска и Балаклеи», — сообщил основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев.

Татьков погиб 4 июля в прошлом году во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе, когда выводил своих побратимов из окружения, добавил Немичев.

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Фото: Константин Немичев
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Фото: Константин Немичев
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Фото: Константин Немичев

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове установили мемориальную доску в честь бойца «Kraken» Всеволода «ШЕФа» Татькова на одном из домов на улице, недавно названной его именем (бывшая Борзенко).".