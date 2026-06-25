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Топливный кризис в РФ ударит по «Шахедам»? Расчеты воина KRAKEN

Украина 18:42   25.06.2026
Оксана Горун
Топливный кризис в РФ ударит по «Шахедам»? Расчеты воина KRAKEN

Бензин, с которым в РФ «возникли некоторые трудности» после ударов украинских беспилотников по нефтепереработке, нужен не только гражданским авто. Им заправляют ударные беспилотники.

«Объем топливного бака «Шахеда» составляет около 90–140 литров. Для простоты возьмем 100 л. Если противник запускает 500 «Шахедов» в сутки, только на их заправку требуется около 50 000 литров бензина. Это эквивалентно 1000 легковым автомобилям, каждый из которых получил по 50 литров горючего», — приводит топливную математику начальник пункта управления полка беспилотных систем «KRAKEN 1654» Даниил Акуленко.

Военный считает: в условиях топливного кризиса даже такие расходы становятся ощутимыми. Помимо «Шахедов», в дефицитном топливе нуждаются все военные на линии фронта: от позиций БпЛА до командных пунктов, узлов связи и РЭБ.

«Для обеспечения работы только одной позиции БпЛА обычно используется не менее одного генератора мощностью около 5 кВт. В сутки он потребляет ориентировочно 40 литров бензина. А таких позиций вдоль фронта тысячи», — отмечает Акуленко.

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Таким образом, удары по российской «нефтянке» оказывают гораздо больший эффект, чем может показаться.

«Если противник не может производить достаточное количество горючего, накапливать его в оперативной глубине и беспрепятственно доставлять к линии боевого столкновения, дефицит начинает проявляться на всех уровнях от стратегического до тактического», — подчеркнул защитник Украины.

Напомним, на днях топливный кризис в РФ докатился до границ Харьковщины: лимиты ввели на АЗС в Белгороде. При этом местные чиновники уверяют, что лимиты на заправках вводят «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 18:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бензин, с которым в РФ «возникли трудности» после ударов украинских беспилотников по нефтепереработке, нужен не только гражданским авто. Им заправляют ударные беспилотники".