Чтоб не случилось то, что в «Дюне» и «Терминаторе» — офицер ВСУ о дронах

Будут ли дроны с искусственным интеллектом сами воевать с россиянами, без участия операторов ВСУ, — на этот вопрос ответил Николай Волохов, командир группы TERRA в составе 3-го армейского корпуса.

«Есть международные конвенции, в которых зафиксировано, что поражать искусственный интеллект или любая компьютеризированная система может, но решение должен принять именно человек. Я думаю, что это достаточно правильный и грамотный подход. Мы же не хотим, чтобы у нас случилось… Знаете, мы победили россиян, а потом у нас случилось то, что случилось в «Дюне», или в «Терминаторе». Чтоб дроны могли принимать сами решения, кого поражать. Это такая секунда юмора, на самом деле», — сказал Волохов, отвечая на вопрос ведущего в нацмарафоне.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что сейчас технологии ИИ на войне применяются очень широко. В первую очередь — в наведении дронов. Искусственный интеллект подключается на этапе, когда дрон снижается так, что теряет связь с оператором.

«Когда русский Иван находится в такой точке, что он ниже, чем прямой взгляд антенны дрона на антенну-приемник, где сидит оператор. И тогда теряется связь. И в последних фазах поражения искусственный интеллект очень классно себя показывает. Но все равно для того, чтобы это произошло, оператор должен найти эту цель, он должен идентифицировать. Также ИИ используется в анализе информации: когда дрон-разведчик пролетает над большими площадями, и какие-то там могут быть вещи, которые человек может пропустить физически», — пояснил Волохов.