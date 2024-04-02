Точность до метра. Дроны ВСУ с искусственным интеллектом атакуют энергетику РФ

ВСУ атакуют дронами с искусственным интеллектом огромную нефтегазовую промышленность РФ, которая, несмотря на западные санкции и ценовые ограничения, остается крупнейшим источником доходов для военной экономики Москвы, пишет CNN.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» — один из крупнейших в РФ — более чем в 500 км от Украины. Удар 13 марта, один из нескольких только по этому объекту, был частью согласованных усилий Украины по нанесению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью дронов дальнего действия.

Эти удары украинцы смело наносят по огромной нефтегазовой промышленности России, которая, несмотря на западные санкции и ценовые ограничения, остается крупнейшим источником доходов для военной экономики Москвы.

Атаки стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать помех, сообщил источник, близкий к украинской программе дронов.

«На каждом самолете имеется терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности, — пояснил источник. — Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты следуют плану полета, чтобы мы могли поражать цели с точностью до нескольких метров».

Такая точность стала возможной благодаря датчикам дрона.

«У них есть такая вещь, как «машинное зрение», которая представляет собой разновидность искусственного интеллекта. По сути, вы берете модель, записываете на ее чип данные и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется», — сказал Ноа Сильвия, аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра. «Когда дрон наконец будет развернут, он сможет определить, где находится».

«Он не требует никакой связи (со спутниками), он полностью автономен», — добавила Сильвия.

Крис Линкольн-Джонс, бывший британский военный офицер и эксперт в области дронов и искусственного интеллекта, сказал, что уровень «интеллекта» все еще очень низок.

«Такой уровень автономности еще не наблюдался у дронов раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях раскрытия потенциала этой технологии», — сказал он CNN.

CNN обратилась к украинской военной разведке и Службе безопасности Украины (СБУ), но ни одна из них не захотела комментировать использование технологии искусственного интеллекта.

«Защитить российскую военную машину»

Использование дронов в Украине не является чем-то новым. Страна в значительной степени полагалась на них с момента начала полномасштабного вторжения РФ и вложила ресурсы в развитие технологий и внутреннего производства.

Поначалу Киев в основном использовал готовое оборудование либо для наблюдения, либо изобретательно приспособленное на земле для сброса небольших бомб. Но с тех пор Украина создала полноценную индустрию беспилотников, что дало ей технологическое преимущество перед значительно большей рабочей силой и лучше подготовленным промышленным оборудованием РФ.

Это также объясняет растущую точность Киева, заметную в этих нападениях на нефтеперерабатывающие заводы.

По словам источника, близкого к украинской программе дронов, подобные украинские дроны теперь оснащены базовой формой искусственного интеллекта.

Несколько экспертов, с которыми связался CNN, заявили, что вместо того, чтобы нанести удар по хранилищам топлива, Украина нанесла удар по перегонным установкам, где сырая нефть перерабатывается и превращается в топливо или другие производные.

Такой подход дает Киеву больше отдачи от затраченных средств, нанося больший ущерб, чем просто случайные удары по нефтеперерабатывающим заводам. И рынки это замечают.

Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции.

«Если задуматься о санкциях, которые были введены до сих пор, то они в значительной степени обходили стороной энергетику», — объяснил Крофт. «На самом деле именно экспорт энергоносителей, сырой нефти, природного газа и продуктов нефтепереработки дал России экономический спасательный круг для продолжения этой войны».

Украина заявляет, что 12% российских нефтеперерабатывающих мощностей сейчас отключены, а агентство Reuters подсчитало, что эта цифра достигает 14%. Россия признала, что часть ее нефтеперерабатывающих мощностей не работает, и временно запретила экспорт бензина, чтобы избежать роста внутренних цен на топливо.

«Эти недели продемонстрировали многим, что у российской военной машины есть уязвимые места, до которых мы можем добраться с помощью нашего оружия», — заявил в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский после серии подобных атак.

«То, на что способны наши собственные дроны, — это настоящий украинский потенциал большой дальности. Украина теперь всегда будет иметь ударную группировку в небе».

Украинская решимость, американские опасения

Украинские атаки по нефтеперерабатывающих заводах привели к росту мировых цен на нефть: в этом году цена на нефть марки Brent выросла почти на 13%, что заставило политиков в США беспокоиться в год выборов.

Поэтому чиновники в Вашингтоне заявили, что активно отговаривают Украину от нанесения ударов по этим нефтеперерабатывающим заводам. «Мы уже давно заявляли, что не поощряем и не допускаем терактов внутри России», — сказал CNN один чиновник.

Крофт заявил, что американские и международные санкции, введенные с начала войны, были направлены на то, чтобы удержать российскую энергию на рынках.

«Такова была сделка с Украиной: мы дадим вам деньги, мы дадим вам оружие, но держитесь подальше от экспортных объектов, держитесь подальше от российских энергоносителей, потому что мы не хотим масштабного энергетического кризиса», — объяснил Крофт.

Однако тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году дают Киеву некоторую свободу действий.

«Если они не получат обещанное им оружие и деньги, каков их стимул соблюдать эту сделку с Вашингтоном?» — сказал Крофт.

Еще большее беспокойство вызывает то, что Украина не остановится на нефтеперерабатывающих заводах. По данным РБК, некоторые из крупнейших нефтяных портов России, на которые приходится около двух третей экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, находятся в зоне действия украинских дронов.

«Если бы у нас просто пострадал один крупный экспортный объект, я думаю, что влияние на рынки было бы существенным», — сказал Крофт. «Многие из этих экспортных объектов расположены рядом с нефтеперерабатывающими заводами, и на данный момент атака на нефтеперерабатывающие заводы выглядит как преднамеренный выбор».

Украинские официальные лица признали обеспокоенность США, но заявили, что удары продолжатся.

«Понятно, что мы должны максимально минимизировать эти доходы и автоматически перекрыть господину Путлеру кислород», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

«Поэтому мы продолжим работать, а страна-АЗС продолжает гореть», — добавил он.