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Паливна криза в РФ вдарить по “шахедах”? Розрахунки воїна KRAKEN

Україна 18:42   25.06.2026
Оксана Горун
Паливна криза в РФ вдарить по “шахедах”? Розрахунки воїна KRAKEN

Бензин, з яким у РФ “виникли певні труднощі” після ударів українських безпілотників по нафтопереробці, потрібний не лише цивільним авто. Їм заправляють ударні безпілотники.

“Об’єм паливного бака “шахеда” становить приблизно 90–140 літрів. Для простоти візьмемо 100 літрів. Якщо противник запускає 500 “шахедів” на добу, лише на їх заправку потрібно близько 50 000 літрів бензину. Це еквівалентно 1000 легкових автомобілів, кожен з яких отримав по 50 літрів пального”, – наводить паливну математику начальник пункту управління полку безпілотних систем “KRAKEN 1654” Данило Акуленко.

Військовий вважає: за умов паливної кризи навіть такі витрати стають відчутними. Крім “шахедів”, дефіцитного палива потребують усі військові на лінії фронту: від позицій БпЛА до командних пунктів, вузлів зв’язку та РЕБ.

“Для забезпечення роботи лише однієї позиції БПЛА зазвичай використовується щонайменше один генератор потужністю близько 5 кВт. За добу він споживає орієнтовно 40 літрів бензину. А таких позицій уздовж фронту тисячі”, – зазначає Акуленко.

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Таким чином, удари по російській нафтовій галузі мають набагато більший ефект, ніж може здатися.

“Якщо противник не може виробляти достатньо пального, накопичувати його в оперативній глибині та безперешкодно доставляти до лінії бойового зіткнення, дефіцит починає проявлятися на всіх рівнях від стратегічного до тактичного”, – наголосив захисник України.

Нагадаємо, днями паливна криза у РФ докотилася до меж Харківщини: ліміти ввели на АЗС у Бєлгороді. При цьому місцеві чиновники запевняють, що ліміти на заправках запроваджують “для запобігання локальному дефіциту на окремих станціях та забезпечення безперебійного підвезення пального”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 18:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бензин, з яким у РФ “виникли певні труднощі” після ударів українських безпілотників по нафтопереробці, потрібний не лише цивільним авто. Їм заправляють ударні безпілотники".