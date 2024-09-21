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Мурал в честь погибшего воина «Kraken» появился в Харькове (фото)

Общество 21:01   21.09.2024
Виктория Яковенко
Мурал в честь погибшего воина «Kraken» появился в Харькове (фото) Фото: Константин Немичев

В Харькове на проспекте Тракторостроителей появился мурал в честь бойца подразделения «Kraken» Олега «Ювелира» Сапаленко.

Об этом сообщил основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев. Он рассказал, что с 2014 года Олег Сапаленко был активным участником событий Революции Достоинства в Харькове, а в 2016 году пошел на фронт защищать страну в составе ДШВ.

«Начало полномасштабного вторжения встретил в рядах ВСУ в должности разведчика-снайпера, а впоследствии перевелся в «Kraken». Олег погиб 24 июня 2022, во время выполнения боевого задания вблизи поселка Дементиевка. Мурал создан по инициативе побратимов и семьи «Ювелира», – добавил Немичев.

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Фото: Константин Немичев

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 21:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на проспекте Тракторостроителей появился мурал в честь бойца подразделения «Kraken» Олега «Ювелира» Сапаленко.".