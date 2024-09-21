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Мурал на честь загиблого воїна «Kraken» з’явився у Харкові (фото)

Суспільство 21:01   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Мурал на честь загиблого воїна «Kraken» з’явився у Харкові (фото) Фото: Костянтин Немічев

У Харкові на проспекті Тракторобудивників з‘явився мурал на честь бійця підрозділу «Kraken» Олега «Ювеліра» Сапаленко.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев. Він розповів, що з 2014 році Олег Сапаленко був активним учасником подій Революції Гідності в Харкові, а у 2016 пішов на фронт боронити країну у складі ДШВ.

«Початок повномасштабного вторгнення зустрів у лавах ЗСУ на посаді розвідника-снайпера, а згодом перевівся до «Kraken». Олег загинув 24 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу селища Дементіївка. Мурал створено за ініціативи побратимів та родини «Ювеліра», – додав Немічев.

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Фото: Костянтин Немічев

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 21:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на проспекті Тракторобудивників з‘явився мурал на честь бійця підрозділу «Kraken» Олега «Ювеліра» Сапаленко.".