Мурал на честь загиблого воїна «Kraken» з’явився у Харкові (фото)
Фото: Костянтин Немічев
У Харкові на проспекті Тракторобудивників з‘явився мурал на честь бійця підрозділу «Kraken» Олега «Ювеліра» Сапаленко.
Про це повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев. Він розповів, що з 2014 році Олег Сапаленко був активним учасником подій Революції Гідності в Харкові, а у 2016 пішов на фронт боронити країну у складі ДШВ.
«Початок повномасштабного вторгнення зустрів у лавах ЗСУ на посаді розвідника-снайпера, а згодом перевівся до «Kraken». Олег загинув 24 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу селища Дементіївка. Мурал створено за ініціативи побратимів та родини «Ювеліра», – додав Немічев.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 21:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на проспекті Тракторобудивників з‘явився мурал на честь бійця підрозділу «Kraken» Олега «Ювеліра» Сапаленко.".