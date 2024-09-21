Мурал на честь загиблого воїна «Kraken» з’явився у Харкові (фото)

У Харкові на проспекті Тракторобудивників з‘явився мурал на честь бійця підрозділу «Kraken» Олега «Ювеліра» Сапаленко.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев. Він розповів, що з 2014 році Олег Сапаленко був активним учасником подій Революції Гідності в Харкові, а у 2016 пішов на фронт боронити країну у складі ДШВ.

«Початок повномасштабного вторгнення зустрів у лавах ЗСУ на посаді розвідника-снайпера, а згодом перевівся до «Kraken». Олег загинув 24 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу селища Дементіївка. Мурал створено за ініціативи побратимів та родини «Ювеліра», – додав Немічев.