Харківський художник Гамлет створив експозицію на вокзалі на Донеччині (фото)
Фото: АТ “Укрзалізниця”
На залізничній станції у місті Лиман Донецької області з’явилася нова експозиція, яку створив харківський художник Гамлет Зіньковський.
Основою для стріт-арту художника став зруйнований росіянами бетонний міст, який впав на вагон, розповіли в АТ «Укрзалізниця».
«Останні два роки Гамлет незмінно – разом із «Хартією». Від заснування добровольчого батальйону у лютому 2022 і до створення вже у березні 2023 повноцінної бригади – підтримує та створює шедеври сучасного мистецтва – про війну і попри війну», – зазначили у Міністерстві відновлення України.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гамлет, донецкая, Лиман, область, создал, Харьковский, художник, экспозиция;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На залізничній станції у місті Лиман Донецької області з’явилася нова експозиція, яку створив харківський художник Гамлет Зіньковський.".