Харківський художник Гамлет створив експозицію на вокзалі на Донеччині (фото)

На залізничній станції у місті Лиман Донецької області з’явилася нова експозиція, яку створив харківський художник Гамлет Зіньковський.

Основою для стріт-арту художника став зруйнований росіянами бетонний міст, який впав на вагон, розповіли в АТ «Укрзалізниця».

«Останні два роки Гамлет незмінно – разом із «Хартією». Від заснування добровольчого батальйону у лютому 2022 і до створення вже у березні 2023 повноцінної бригади – підтримує та створює шедеври сучасного мистецтва – про війну і попри війну», – зазначили у Міністерстві відновлення України.