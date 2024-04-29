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Харківський художник Гамлет створив експозицію на вокзалі на Донеччині (фото)

Суспільство 12:17   29.04.2024
Вікторія Яковенко
Харківський художник Гамлет створив експозицію на вокзалі на Донеччині (фото) Фото: АТ “Укрзалізниця”

На залізничній станції у місті Лиман Донецької області з’явилася нова експозиція, яку створив харківський художник Гамлет Зіньковський.

Основою для стріт-арту художника став зруйнований росіянами бетонний міст, який впав на вагон, розповіли в АТ «Укрзалізниця».

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Фото: АТ “Укрзалізниця”

«Останні два роки Гамлет незмінно – разом із «Хартією». Від заснування добровольчого батальйону у лютому 2022 і до створення вже у березні 2023 повноцінної бригади –  підтримує та створює шедеври сучасного мистецтва – про війну і попри війну», – зазначили у Міністерстві відновлення України.

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Фото: Міністерство відновлення України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На залізничній станції у місті Лиман Донецької області з’явилася нова експозиція, яку створив харківський художник Гамлет Зіньковський.".