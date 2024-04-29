Харьковский художник Гамлет создал экспозицию на вокзале в Донецкой области

На железнодорожной станции в городе Лиман Донецкой области появилась новая экспозиция, созданная харьковским художником Гамлетом Зиньковским.

Основой для стрит-арта художника стал разрушенный россиянами бетонный мост, который упал на вагон, рассказали в АО «Укрзалізниця».

«Последние два года Гамлет неизменно – вместе с «Хартией». От основания добровольческого батальона в феврале 2022 года и до создания уже в марте 2023 года полноценной бригады – поддерживает и создает шедевры современного искусства – о войне и вопреки войне», — отметили в Министерстве восстановления Украины.