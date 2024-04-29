Харьковский художник Гамлет создал экспозицию на вокзале в Донецкой области
Фото: АО «Укрзалізниця»
На железнодорожной станции в городе Лиман Донецкой области появилась новая экспозиция, созданная харьковским художником Гамлетом Зиньковским.
Основой для стрит-арта художника стал разрушенный россиянами бетонный мост, который упал на вагон, рассказали в АО «Укрзалізниця».
«Последние два года Гамлет неизменно – вместе с «Хартией». От основания добровольческого батальона в феврале 2022 года и до создания уже в марте 2023 года полноценной бригады – поддерживает и создает шедевры современного искусства – о войне и вопреки войне», — отметили в Министерстве восстановления Украины.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гамлет, донецкая, Лиман, область, создал, Харьковский, художник, экспозиция;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На железнодорожной станции в городе Лиман Донецкой области появилась новая экспозиция, созданная харьковским художником Гамлетом Зиньковским.".