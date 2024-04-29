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Харьковский художник Гамлет создал экспозицию на вокзале в Донецкой области

Общество 12:17   29.04.2024
Виктория Яковенко
Харьковский художник Гамлет создал экспозицию на вокзале в Донецкой области Фото: АО «Укрзалізниця»

На железнодорожной станции в городе Лиман Донецкой области появилась новая экспозиция, созданная харьковским художником Гамлетом Зиньковским.

Основой для стрит-арта художника стал разрушенный россиянами бетонный мост, который упал на вагон, рассказали в АО «Укрзалізниця».

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Фото: АО «Укрзалізниця»

«Последние два года Гамлет неизменно – вместе с «Хартией». От основания добровольческого батальона в феврале 2022 года и до создания уже в марте 2023 года полноценной бригады – поддерживает и создает шедевры современного искусства – о войне и вопреки войне», — отметили в Министерстве восстановления Украины.

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Фото: Министерство восстановления Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На железнодорожной станции в городе Лиман Донецкой области появилась новая экспозиция, созданная харьковским художником Гамлетом Зиньковским.".