Live
  • Вт 19.09.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.99
    • 🔴

47-метровый мурал появился на стене обстрелянного объекта «Харьковводоканал»

Общество 12:13   19.09.2023
Виктория Яковенко
47-метровый мурал появился на стене обстрелянного объекта «Харьковводоканал» Фото: КП «Харьковводоканал»

Харьковская художница Карина Жернова создала 47-метровый рисунок на стене «Харьковводоканала», отстроенной после обстрелов РФ.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По словам художницы, в рисунке переплелись несколько сюжетных линий – благодарность коммунальщикам и водоканальцам.

«Так же птицы, как национальный символ нашей свободы и независимости. Красивая девушка в вышиванке с колосками хлеба, объединяет это как знак возрождения нашей страны и нашего города», — отметила Жернова.

02

03

04
Фото: КП «Харьковводоканал»

Читайте также: Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов о ракетных ударах по Харькову: тип ракет устанавливается
Синегубов о ракетных ударах по Харькову: тип ракет устанавливается
19.09.2023, 08:21
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о пожаре
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о пожаре
19.09.2023, 08:11
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру
18.09.2023, 23:11
47-метровый мурал появился на стене обстрелянного объекта «Харьковводоканал»
47-метровый мурал появился на стене обстрелянного объекта «Харьковводоканал»
19.09.2023, 12:13
В Харькове в результате ДТП горела легковушка: водитель получил травмы (фото)
В Харькове в результате ДТП горела легковушка: водитель получил травмы (фото)
19.09.2023, 12:34
Перекрытие дороги на Харьковщине: как объехать закрытый участок (карта)
Перекрытие дороги на Харьковщине: как объехать закрытый участок (карта)
19.09.2023, 12:47

Новости по теме:

15:50
В Международном суде в Гааге стартовали слушания иска Украины к рф о геноциде
11:44
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
19:41
Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ
11:18
На Купянское направление рф бросила элитные бригады, дважды бежавшие от ВСУ
08:33
В Харькове мужчина погиб во время пожара – ГСЧС

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «47-метровый мурал появился на стене обстрелянного объекта «Харьковводоканал»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 12:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская художница Карина Жернова создала 47-метровый рисунок на стене «Харьковводоканала», отстроенной после обстрелов РФ.".