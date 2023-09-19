47-метровый мурал появился на стене обстрелянного объекта «Харьковводоканал»

Харьковская художница Карина Жернова создала 47-метровый рисунок на стене «Харьковводоканала», отстроенной после обстрелов РФ.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По словам художницы, в рисунке переплелись несколько сюжетных линий – благодарность коммунальщикам и водоканальцам.

«Так же птицы, как национальный символ нашей свободы и независимости. Красивая девушка в вышиванке с колосками хлеба, объединяет это как знак возрождения нашей страны и нашего города», — отметила Жернова.