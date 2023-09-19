47-метровый мурал появился на стене обстрелянного объекта «Харьковводоканал»
Фото: КП «Харьковводоканал»
Харьковская художница Карина Жернова создала 47-метровый рисунок на стене «Харьковводоканала», отстроенной после обстрелов РФ.
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
По словам художницы, в рисунке переплелись несколько сюжетных линий – благодарность коммунальщикам и водоканальцам.
«Так же птицы, как национальный символ нашей свободы и независимости. Красивая девушка в вышиванке с колосками хлеба, объединяет это как знак возрождения нашей страны и нашего города», — отметила Жернова.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская художница Карина Жернова создала 47-метровый рисунок на стене «Харьковводоканала», отстроенной после обстрелов РФ.".