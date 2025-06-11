Мурал в честь погибшего Героя Украины появится в Харькове – мэрия

Мурал в честь погибшего Героя Украины Станислава Парталы создадут на фасаде многоэтажки на улице Соборности Украины.

Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 11 июня, передает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с инициативой создания мурала в горсовет обратилась общественная организация «КРАКЕН».

Лейтенант отдельного отряда спецназа «АЗОВ» НГУ Станислав Партала родился 5 октября 1984 года в Харькове. Учился в Харьковской гимназии №111. Воевать пошел в 2014 году. За годы на передовой провел сотни удачных боевых операций и научил военному делу многих побратимов. Был командиром взвода разведки, получил звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» (посмертно). Погиб 2 марта 2022 вблизи поселка Калиновка Донецкой области.