Live
  • Ср 14.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.09

В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го

Общество 11:26   14.05.2025
Оксана Горун
В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове на здании лицея № 112 в Слободском районе открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины — воину спецподразделения ГУР МО «Кракен» Дмитрию Киричку.

«Дмитрий Киричок служил в подразделении «Кракен». Погиб 22 апреля 2022 во время выполнения боевого задания вблизи Русской Лозовой Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

мемориальную доску воину Кракена установили в Харькове в лицее 112 3
Фото: пресс-служба ХГС

На открытие мемориальной доски пришли родные воина, его побратимы, учителя, друзья и жители района.

мемориальную доску воину Кракена установили в Харькове в лицее 112 2
Фото: пресс-служба ХГС
мемориальную доску воину Кракена установили в Харькове в лицее 112
Фото: пресс-служба ХГС

Ранее мурал и мемориальная доска другому погибшему воину «Кракена» появились в лицее №175  в Немышлянском районе. Там увековечили Даниила Погорелова, который погиб год назад, 10 мая 2024-го, в первый день повторного российского «наступления на Харьков», в районе приграничного села Пыльная.

Читайте также: Мурал в честь погибшего защитника Алексея Остапенко появился в Харькове

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)
В Харькове болгаркой спиливают имена погибших на мемориале: почему (видео)
14.05.2025, 07:59
Новости Харькова — главное за 14 мая: ночью атаковали БпЛА, есть пострадавшие
Новости Харькова — главное за 14 мая: ночью атаковали БпЛА, есть пострадавшие
14.05.2025, 10:32
Электричество будут отключать на весь день в части Харькова (время, адреса)
Электричество будут отключать на весь день в части Харькова (время, адреса)
14.05.2025, 09:27
Коваленко оценил готовность ВС РФ к летнему наступлению на Харьковщине (видео)
Коваленко оценил готовность ВС РФ к летнему наступлению на Харьковщине (видео)
14.05.2025, 11:00
Сегодня 14 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 мая: какой праздник и день в истории
14.05.2025, 06:00
В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го
В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го
14.05.2025, 11:26

Новости по теме:

10:08
Мурал и мемориальная доска погибшему воину «Кракена» появились в Харькове
17:55
Из Франции – в Харьков: как группа волонтеров уже 32 года помогает Украине
17:20
Улицы Серповой нет больше в Харькове, есть Спецподразделения Кракен
09:20
Вернулся воин, которого враг взял в плен во время наступления на Харьков в мае
21:18
Улицу Серповую хотят переименовать в честь подразделения «Kraken» в Харькове

Вы читали новость: «В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 11:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на здании лицея № 112 в Слободском районе открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины — воину спецподразделения ГУР МО «Кракен» Дмитрию Киричку".