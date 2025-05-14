В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го

В Харькове на здании лицея № 112 в Слободском районе открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины — воину спецподразделения ГУР МО «Кракен» Дмитрию Киричку.

«Дмитрий Киричок служил в подразделении «Кракен». Погиб 22 апреля 2022 во время выполнения боевого задания вблизи Русской Лозовой Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

На открытие мемориальной доски пришли родные воина, его побратимы, учителя, друзья и жители района.

Ранее мурал и мемориальная доска другому погибшему воину «Кракена» появились в лицее №175 в Немышлянском районе. Там увековечили Даниила Погорелова, который погиб год назад, 10 мая 2024-го, в первый день повторного российского «наступления на Харьков», в районе приграничного села Пыльная.

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