В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го
В Харькове на здании лицея № 112 в Слободском районе открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины — воину спецподразделения ГУР МО «Кракен» Дмитрию Киричку.
«Дмитрий Киричок служил в подразделении «Кракен». Погиб 22 апреля 2022 во время выполнения боевого задания вблизи Русской Лозовой Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
На открытие мемориальной доски пришли родные воина, его побратимы, учителя, друзья и жители района.
Ранее мурал и мемориальная доска другому погибшему воину «Кракена» появились в лицее №175 в Немышлянском районе. Там увековечили Даниила Погорелова, который погиб год назад, 10 мая 2024-го, в первый день повторного российского «наступления на Харьков», в районе приграничного села Пыльная.
Читайте также: Мурал в честь погибшего защитника Алексея Остапенко появился в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, загиблий, мемориальная доска, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на здании лицея № 112 в Слободском районе открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины — воину спецподразделения ГУР МО «Кракен» Дмитрию Киричку".