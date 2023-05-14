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Евро-городок во время Евровидения в Британии украсил рисунок харьковчанки

Культура 17:23   14.05.2023
Оксана Горун
Евро-городок во время Евровидения в Британии украсил рисунок харьковчанки

Калиновое дерево из иллюстрации «А ми тую червону калину підіймаєм…» художницы Олеси Вакуленко из Харькова разместили в домике украинского книжного магазина «Читайлики»  в Лондоне — в Евро-городке Евровидения.

Фото «кусочка Харькова» на Евровидении опубликовала в facebook сама художница.

«В Ливерпуле, на Евровидении, была и моя крошечная частичка: калиновое Дерево жизни из моей иллюстрации «А ми тую червону калину підіймаєм…» вот уже 10 дней украшало домик украинского книжного магазина в Лондоне «Читайлики. UkrBooks (Великобритания)» в Евро-городке. Там же все желающие могли приобщиться к коллективному разрисовыванию одноименной крупноформатной антистресс-раскраски, созданной мной как благотворительный проект для сбора средств на нужды 518-го Отдельного батальона специального назначения «Дикое поле». Меня переполняет радость и гордость от того, что и я смогла внести небольшой вклад в знакомство нескольких тысяч посетителей Евро-городка с нашими украинскими традиционными мотивами и формирование позитивного яркого образа Украины», — написала Вакуленко.

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Рисунок харьковчанки на Евровидении в Британии
Фото: facebook Олеси Вакуленко

Олеся Вакуленко — не единственная харьковчанка, которая «отметилась» на Евровидении. Торт для Евровидения в Ливерпуле сделала кондитер из Харькова Динара Касько.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Мир, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 17:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Калиновое дерево из иллюстрации «А ми тую червону калину підіймаєм…» художницы Олеси Вакуленко из Харькова разместили в домике украинского книжного магазина «Читайлики»  в Лондоне — в Евро-городке Евровидения".