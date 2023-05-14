Евро-городок во время Евровидения в Британии украсил рисунок харьковчанки
Калиновое дерево из иллюстрации «А ми тую червону калину підіймаєм…» художницы Олеси Вакуленко из Харькова разместили в домике украинского книжного магазина «Читайлики» в Лондоне — в Евро-городке Евровидения.
Фото «кусочка Харькова» на Евровидении опубликовала в facebook сама художница.
«В Ливерпуле, на Евровидении, была и моя крошечная частичка: калиновое Дерево жизни из моей иллюстрации «А ми тую червону калину підіймаєм…» вот уже 10 дней украшало домик украинского книжного магазина в Лондоне «Читайлики. UkrBooks (Великобритания)» в Евро-городке. Там же все желающие могли приобщиться к коллективному разрисовыванию одноименной крупноформатной антистресс-раскраски, созданной мной как благотворительный проект для сбора средств на нужды 518-го Отдельного батальона специального назначения «Дикое поле». Меня переполняет радость и гордость от того, что и я смогла внести небольшой вклад в знакомство нескольких тысяч посетителей Евро-городка с нашими украинскими традиционными мотивами и формирование позитивного яркого образа Украины», — написала Вакуленко.
Читайте также: Ермак связал удар российских ракет по Тернопольщине с финалом Евровидения
Олеся Вакуленко — не единственная харьковчанка, которая «отметилась» на Евровидении. Торт для Евровидения в Ливерпуле сделала кондитер из Харькова Динара Касько.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Евро-городок во время Евровидения в Британии украсил рисунок харьковчанки»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 17:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Калиновое дерево из иллюстрации «А ми тую червону калину підіймаєм…» художницы Олеси Вакуленко из Харькова разместили в домике украинского книжного магазина «Читайлики» в Лондоне — в Евро-городке Евровидения".