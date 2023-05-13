Торт для Евровидения в Ливерпуле сделала кондитер из Харькова Динара Касько

Кондитер из Харькова Динара Касько сделала торт для Евровидения вместе с всемирно известной маркой ликера Baileys, которая в этом году является официальным партнером песенного конкурса, проходящего в Ливерпуле.

Об этом стало известно из Instagram кондитера и с официальной страницы ирландского ликера.

«Организаторы Евровидения привлекали максимальное количество украинских деятелей. И меня. Для меня честь делать торт для такого события. Представлять Украину и готовить самый вкусный Киевский торт!» — сообщила в сторис Динара Касько.

Этим тортом лакомились гости Евровидения, исполнители и организаторы конкурса.

«Вкусный праздничный торт Еurovision, вдохновленный Украиной, создан, чтобы подготовить нас к песенному конкурсу», – официально представил десерт Baileys.

На видео можно наблюдать, как именно кондитер готовила торт.

Что касается вкуса десерта, то кондитерка взяла за основу Киевский торт – и оформила его в шоколадную скульптуру.

«В этом мае украинское Евровидение проходит в Ливерпуле. Для меня большая честь готовить наш традиционный вкусный Киевский торт для всех гостей праздника. Вдохновением для дизайна стал логотип нынешнего Eurovision. Неделя безумной печати – и готова моя самая тяжелая силиконовая форма. А уже сегодня торт будут пробовать перед полуфиналом Евровидения», — рассказала Динара Касько.

«Как вам торт? Хотите рецепт?» – кокетливо поинтересовалась кондитер.

А компания Baileys пообещала чуть позже предоставить его рецепт.



«Следите за лентой BaileysOfficial, чтобы получить вкусную домашнюю версию этого рецепта, идеальную для вашей вечеринки Евровидения», — говорится в сообщении.