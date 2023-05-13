Торт для Євробачення в Ліверпулі зробила кондитерка з Харкова Дінара Касько

Кондитерка з Харкова Дінара Касько зробила торт для Євробачення разом із всесвітньо відомою маркою лікеру Baileys, яка цього року є офіційним партнером пісенного конкурсу.

Про це стало відомо з Instagram кондитера та з офіційної сторінки ірландського лікеру.

«Організатори залучали максимальну кількість українських діячів. І мене. Для мене честь робити торт на таку подію. Представляти Україну і готувати найсмачніший Київський торт!» – повідомила у сторіс Дінара Касько.

Цим тортом ласували гості Евробачення, виконавці і організатори.

«Смачний святковий торт Еurovision, натхненний Україною, створений, щоб підготувати нас до пісенного конкурсу», – офіційно презентував десерт Baileys.

На відео можна спостерігати, як саме кондитера готувала торт.

Щодо того, яким десерт є на смак, то кондитерка взяла за основу Київський торт – і оформила його у шоколадну скульптуру.

«Цього травня українське Євробачення проходить у Ліверпулі. Для мене велика честь готувати наш традиційний смачнючий Київський торт для усіх гостей свята. Натхненням для дизайну став логотип цьогорічного Еurovision. Тиждень шаленого друку – і моя найважча силіконова форма. А вже сьогодні його будуть куштувати перед півфіналом Євробачення», – розповіла Дінара Касько.

“Як вам торт? Хочете рецепт?” – грайливо поцікавилася кондитерка.

А компанія Baileys пообіцяла трохи згодом надати рецепт.

«Слідкуйте за стрічкою BaileysOfficial, щоб отримати смачну домашню версію цього рецепту, ідеальну для вашої вечірки Євробачення», – йдеться у повідомленні.