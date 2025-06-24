Автор плана восстановления Харькова создаст мемориал королевы Елизаветы II 📷

Проект бюро лорда Нормана Фостера, работающего над архитектурным будущим Харькова, победил на конкурседля создания национального мемориала королевы Великобритании Елизаветы II.

Проект будет включать мост с баллюстрадой из стекла, вдохновением для которого стала тиара покойной королевы. Подробности сообщает ВВС.

Мемориал создадут в парке Сент-Джеймс в центре Лондона.

«Мы уважаем биоразнообразие и природу этой части парка, которая полна дикой природы», — сказал лорд Фостер в комментарии BBC.

Он отметил, что выбранный дизайн — многогранный. Мемориал будет посвящен не только королеве, но и ее супругу принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому. Их совместную статую разместят в парке наряду с большой конной статуей королевы.

«Мы показали их вместе, и, в некотором смысле, было это неразделимое качество, которое мы стремились передать», — сказал Фостер.

Председатель мемориального комитета и бывший личный секретарь Елизаветы II лорд Роберт Жанврин пояснил, что дизайн, победивший на конкурсе, выбрали из пяти концепций. Он представляет собой баланс «традиционных элементов и современных элементов, неформальных и официальных». Жанврин отметил: считает, королева была бы рада, что мемориал разместят в парке Сент-Джеймс, который виден из Букингемского дворца.

«Я думаю, что это место ей бы понравилось. Из комнаты, где она часто сидела, можно увидеть мост», — сказал бывший секретарь покойной королевы.

По его мнению, Елизавета одобрила бы предложенный Норманом Фостером новый мост через пруд с укрепленной стеклянной балюстрадой, напоминающей тиару, которую она носила в день своей свадьбы в 1947 году.

«Мост легкий. Его можно пустить по Темзе, его можно установить за ночь. Старый мост можно убрать. Он полупрозрачный, очень легкий штрих в ландшафте», — прокомментировал лорд Фостер.

Дату, когда мемориал планируют открыть, еще не определили. Бюджет, предусмотренный на работы, составляет от 23 до 46 миллионов фунтов стерлингов. Окончательный вид статуй будет зависеть от скульптора, которого еще не назначили.

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Напомним, в 2022 году британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер дал согласие участвовать в восстановлении Харькова после войны. Его бюро участвует в разработке нового генплана города. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что генплан восстановления Харькова создают исключительно за деньги семьи Фостера — средства из городского бюджета на его работу не тратят. Наработки архитектора презентовали в 2023 году.