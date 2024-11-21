Германия профинансирует разработку проекта восстановления Северной Салтовки

О том, что в 2025 году Германия финансово поддержит разработку проекта восстановления Северной Салтовки, сообщили во время презентации экономической стратегии развития города.

«Германия предоставит финансирование для реализации ряда инициатив в 2025 году, в частности, для продолжения разработки проекта жилого микрорайона Северной Салтовки с победителями международного конкурса и других пилотных проектов в рамках концепции Генерального плана», – сообщили в мэрии.

В горсовете также рассказали подробности и об экономической стратегии развития. Ее разрабатывали профессора Оксфордского и Гарвардского университета совместно с командой Нормана Фостера, харьковскими специалистами, а также ЕЭК ООН и правительством Германии.

«Это не просто набор инициатив или рекомендаций. Это дорожная карта будущего Харькова, которая позволит не только восстановить разрушенный, но и построить современный, инновационный и комфортный город. Восстановление невозможно без внимания к деталям. Поэтому в стратегии учтены все аспекты – от строительства энергоэффективного жилья до создания научного квартала. Но главным в этом процессе есть люди — оставшиеся и те, кто возвращается домой. Харьков должен стать комфортным местом для жизни, работы и учебы. Мы понимаем, что перед нами много вызовов. Но я уверен, что Харьков, как и вся Украина, имеет колоссальный потенциал», – прокомментировал экономическую стратегию мэр Игорь Терехов.

Планируется, что она будет дополнять общую концепцию Генплана города и состоит из нескольких основных направлений: поддержка человеческого капитала через образовательные и инновационные проекты, сбалансированное распределение инвестиций между промышленностью, агросектором и технологиями, реформа законодательства по привлечению инвесторов, экологизация города и внедрение энергоэффективных решений, а также сотрудничество с международными партнерами с учетом потребностей местного бизнеса в восстановлении Харькова.

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