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Німеччина профінансує розробку проєкту відновлення Північної Салтівки

Суспільство 11:31   21.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Німеччина профінансує розробку проєкту відновлення Північної Салтівки Фото: ХМР

Про те, що 2025 року Німеччина фінансово підтримає розробку проєкту відбудови Північної Салтівки, повідомили під час презентації економічної стратегії розвитку міста.

“Німеччина надасть фінансування для реалізації низки ініціатив у 2025 році, зокрема, для продовження розробки проєкту житлового мікрорайону Північної Салтівки з переможцями міжнародного конкурсу та інших пілотних проєктів в рамках концепції Генерального плану”, – повідомили у мерії.

У міськраді також розповіли подробиці про економічну стратегію розвитку. Її розробляли професори Оксфордського та Гарвардського університету спільно з командою Нормана Фостера, харківськими фахівцями, а також ЄЕК ООН та урядом Німеччини.

“Це дорожня карта майбутнього Харкова, яка дозволить не лише відновити зруйноване, але й побудувати сучасне, інноваційне та комфортне місто. Відновлення неможливе без уваги до деталей. Тому в стратегії враховані всі аспекти – від будівництва енергоефективного житла до створення наукового кварталу. Але головним у цьому процесі є люди – ті, хто залишився, і ті, хто повертається додому. Харків має стати комфортним місцем для життя, роботи та навчання. Ми розуміємо, що перед нами ще багато викликів. Але я впевнений, що Харків, як і вся Україна, має колосальний потенціал”, – прокоментував мер Ігор Терехов економічну стратегію розвитку. 

Планується, що вона доповнюватиме загальну концепцію Генплану міста та складається з кількох основних напрямів: підтримка людського капіталу через освітні й інноваційні проєкти, збалансований розподіл інвестицій між промисловістю, агросектором та технологіями, реформа законодавства для залучення інвесторів, екологізація міста та впровадження енергоефективних рішень, а також співпраця з міжнародними партнерами з урахуванням потреб місцевого бізнесу у відбудові Харкова.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 2025 року Німеччина фінансово підтримає розробку проєкту відбудови Північної Салтівки, повідомили під час презентації економічної стратегії розвитку міста.".