Німеччина профінансує розробку проєкту відновлення Північної Салтівки
Про те, що 2025 року Німеччина фінансово підтримає розробку проєкту відбудови Північної Салтівки, повідомили під час презентації економічної стратегії розвитку міста.
“Німеччина надасть фінансування для реалізації низки ініціатив у 2025 році, зокрема, для продовження розробки проєкту житлового мікрорайону Північної Салтівки з переможцями міжнародного конкурсу та інших пілотних проєктів в рамках концепції Генерального плану”, – повідомили у мерії.
У міськраді також розповіли подробиці про економічну стратегію розвитку. Її розробляли професори Оксфордського та Гарвардського університету спільно з командою Нормана Фостера, харківськими фахівцями, а також ЄЕК ООН та урядом Німеччини.
“Це дорожня карта майбутнього Харкова, яка дозволить не лише відновити зруйноване, але й побудувати сучасне, інноваційне та комфортне місто. Відновлення неможливе без уваги до деталей. Тому в стратегії враховані всі аспекти – від будівництва енергоефективного житла до створення наукового кварталу. Але головним у цьому процесі є люди – ті, хто залишився, і ті, хто повертається додому. Харків має стати комфортним місцем для життя, роботи та навчання. Ми розуміємо, що перед нами ще багато викликів. Але я впевнений, що Харків, як і вся Україна, має колосальний потенціал”, – прокоментував мер Ігор Терехов економічну стратегію розвитку.
Планується, що вона доповнюватиме загальну концепцію Генплану міста та складається з кількох основних напрямів: підтримка людського капіталу через освітні й інноваційні проєкти, збалансований розподіл інвестицій між промисловістю, агросектором та технологіями, реформа законодавства для залучення інвесторів, екологізація міста та впровадження енергоефективних рішень, а також співпраця з міжнародними партнерами з урахуванням потреб місцевого бізнесу у відбудові Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 11:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 2025 року Німеччина фінансово підтримає розробку проєкту відбудови Північної Салтівки, повідомили під час презентації економічної стратегії розвитку міста.".