Переробити переходи в метро Харкова для людей з інвалідністю поки що неможливо
У Харкові з дотриманням норм безбар’єрності для людей з інвалідністю облаштовують зупинки громадського транспорту, встановлюють пандуси в будинках, закуповують громадський транспорт з низькою підлогою, повідомив мер Ігор Терехов.
Однак у Харкові є проблемні питання, розв’язання яких потребує значних фінансів, зазначив мер.
«Складно з метрополітеном, бо на деяких станціях зробити переходи для людей з інвалідністю поки що неможливо. Але будемо шукати рішення. Нові ж станції вже обладнані такими переходами. У деяких житлових будинках неможливо облаштувати пандуси та ліфти. Наприклад, у п’ятиповерхівках. Якщо людина з інвалідністю мешкає на 3, 4 чи 5 поверхах, вийти на вулицю для неї – велика проблема. Тому ми зараз розробляємо механізм, щоб надавати таким людям квартири на перших поверхах, а їхнє житло приймати в комунальну власність», – розповів мер.
Читайте також: 1000 днів для метро Харкова: загинули 4 робітники, пошкоджені депо і 42 вагони
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, безбарьерность, КП "Харьковский метрополитен", люди с инвалидностью, метро, подземка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Переробити переходи в метро Харкова для людей з інвалідністю поки що неможливо»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з дотриманням норм безбар’єрності для людей з інвалідністю облаштовують зупинки громадського транспорту, встановлюють пандуси в будинках, повідомив мер Ігор Терехов.".