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Переробити переходи в метро Харкова для людей з інвалідністю поки що неможливо

Суспільство 17:56   20.11.2024
Оксана Якушко
Переробити переходи в метро Харкова для людей з інвалідністю поки що неможливо

У Харкові з дотриманням норм безбар’єрності для людей з інвалідністю облаштовують зупинки громадського транспорту, встановлюють пандуси в будинках, закуповують громадський транспорт з низькою підлогою, повідомив мер Ігор Терехов.

Однак у Харкові є проблемні питання, розв’язання яких потребує значних фінансів, зазначив мер.

«Складно з метрополітеном, бо на деяких станціях зробити переходи для людей з інвалідністю поки що неможливо. Але будемо шукати рішення. Нові ж станції вже обладнані такими переходами. У деяких житлових будинках неможливо облаштувати пандуси та ліфти. Наприклад, у п’ятиповерхівках. Якщо людина з інвалідністю мешкає на 3, 4 чи 5 поверхах, вийти на вулицю для неї – велика проблема. Тому ми зараз розробляємо механізм, щоб надавати таким людям квартири на перших поверхах, а їхнє житло приймати в комунальну власність», – розповів мер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з дотриманням норм безбар’єрності для людей з інвалідністю облаштовують зупинки громадського транспорту, встановлюють пандуси в будинках, повідомив мер Ігор Терехов.".