Переделать переходы в метро Харькова для людей с инвалидностью пока невозможно

В Харькове с соблюдением норм безбарьерности для людей с инвалидностью обустраивают остановки общественного транспорта, устанавливают пандусы в домах, закупают общественный транспорт с низким полом, сообщил мэр Игорь Терехов.

Однако в Харькове есть проблемные вопросы, решение которых требует значительных финансов, отметил Терехов.

«Сложно с метрополитеном, потому что на некоторых станциях сделать переходы для людей с инвалидностью пока невозможно. Но будем искать решения. Новые станции уже оборудованы такими переходами. В некоторых жилых домах невозможно обустроить пандусы и лифты. К примеру, в пятиэтажках. Если человек с инвалидностью проживает на 3, 4 или 5 этажах, выйти на улицу для него – большая проблема. Поэтому мы сейчас разрабатываем механизм, чтобы предоставлять таким людям квартиры на первых этажах, а их жилье принимать в коммунальную собственность», – рассказал мэр.