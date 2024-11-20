Переделать переходы в метро Харькова для людей с инвалидностью пока невозможно
В Харькове с соблюдением норм безбарьерности для людей с инвалидностью обустраивают остановки общественного транспорта, устанавливают пандусы в домах, закупают общественный транспорт с низким полом, сообщил мэр Игорь Терехов.
Однако в Харькове есть проблемные вопросы, решение которых требует значительных финансов, отметил Терехов.
«Сложно с метрополитеном, потому что на некоторых станциях сделать переходы для людей с инвалидностью пока невозможно. Но будем искать решения. Новые станции уже оборудованы такими переходами. В некоторых жилых домах невозможно обустроить пандусы и лифты. К примеру, в пятиэтажках. Если человек с инвалидностью проживает на 3, 4 или 5 этажах, выйти на улицу для него – большая проблема. Поэтому мы сейчас разрабатываем механизм, чтобы предоставлять таким людям квартиры на первых этажах, а их жилье принимать в коммунальную собственность», – рассказал мэр.
Читайте также: 1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: безбарьерность, Игорь Терехов, КП "Харьковский метрополитен", люди с инвалидностью, метро, подземка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Переделать переходы в метро Харькова для людей с инвалидностью пока невозможно»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с соблюдением норм безбарьерности для людей с инвалидностью обустраивают остановки общественного транспорта, устанавливают пандусы в домах, сообщил мэр Игорь Терехов.".