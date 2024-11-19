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1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона

Общество 21:51   19.11.2024
Оксана Якушко
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона Фото: Харьковский горсовет

В КП «Харьковский метрополитен» рассказали, как прошли 1000 дней полномасштабной войны повлияли на подземку.

Самая большая потеря – это сотрудники, отдавшие свою жизнь, защищая Украину: слесари-электрики Сергей Дидыка, Александр Нестеренко, Александр Лемешко, электромеханик Сергей Скороходов.

В результате вражеских обстрелов были повреждены электродепо «Немышлянское» и 42 вагона поездов, семь из которых не подлежат восстановлению. Разрушения испытывают и другие сооружения метрополитена. После атаки 8 ноября повреждены все выходы из ст. м. «Научная».

В то же время из-за войны метрополитен соединил в себе много новых функций. На станциях работают кабинеты метрошколы и метросада. В подземке проходят выставки, концерты, устанавливают праздничные декорации.

Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 21:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковский метрополитен» рассказали, как прошли 1000 дней полномасштабной войны повлияли на подземку.".