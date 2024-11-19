1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
В КП «Харьковский метрополитен» рассказали, как прошли 1000 дней полномасштабной войны повлияли на подземку.
Самая большая потеря – это сотрудники, отдавшие свою жизнь, защищая Украину: слесари-электрики Сергей Дидыка, Александр Нестеренко, Александр Лемешко, электромеханик Сергей Скороходов.
В результате вражеских обстрелов были повреждены электродепо «Немышлянское» и 42 вагона поездов, семь из которых не подлежат восстановлению. Разрушения испытывают и другие сооружения метрополитена. После атаки 8 ноября повреждены все выходы из ст. м. «Научная».
В то же время из-за войны метрополитен соединил в себе много новых функций. На станциях работают кабинеты метрошколы и метросада. В подземке проходят выставки, концерты, устанавливают праздничные декорации.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вагон, депо, КП "Харьковский метрополитен", метро, сотрудники, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 21:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковский метрополитен» рассказали, как прошли 1000 дней полномасштабной войны повлияли на подземку.".