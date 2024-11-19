1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона

В КП «Харьковский метрополитен» рассказали, как прошли 1000 дней полномасштабной войны повлияли на подземку.

Самая большая потеря – это сотрудники, отдавшие свою жизнь, защищая Украину: слесари-электрики Сергей Дидыка, Александр Нестеренко, Александр Лемешко, электромеханик Сергей Скороходов.

В результате вражеских обстрелов были повреждены электродепо «Немышлянское» и 42 вагона поездов, семь из которых не подлежат восстановлению. Разрушения испытывают и другие сооружения метрополитена. После атаки 8 ноября повреждены все выходы из ст. м. «Научная».

В то же время из-за войны метрополитен соединил в себе много новых функций. На станциях работают кабинеты метрошколы и метросада. В подземке проходят выставки, концерты, устанавливают праздничные декорации.