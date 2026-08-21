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Метро в Харькове будет работать дольше 23 августа

Общество 14:21   21.08.2026
Виктория Яковенко
Метро в Харькове будет работать дольше 23 августа

По случаю Дня города и Государственного флага, 23 августа, время работы метрополитена в Харькове по перевозке пассажиров будет продлено до 23:00.

«Интервалы движения поездов всеми линиями метрополитена будут составлять 10 минут», — отметили в КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, военные категорически против включения «Звездного неба» в Харькове на День города – по соображениям безопасности. Об этом сообщил корреспонденту «Объектива» мэр Игорь Терехов. Он отметил, что любимое украшение горожан 23 августа не зажжется. Также ради безопасности в городе не будут проводить никаких массовых мероприятий. Но обустроили праздничные локации в центре, чтобы люди могли гулять. «Мы же не можем запретить людям передвигаться», — аргументировал Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 14:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По случаю Дня города и Государственного флага, 23 августа, время работы метрополитена в Харькове по перевозке пассажиров будет продлено до 23:00.".