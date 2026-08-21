Live

Новые локации ко Дню города в Харькове: финальные приготовления (видео, фото)

Репортаж 08:14   21.08.2026
Оксана Горун
Новые локации ко Дню города в Харькове: финальные приготовления (видео, фото) Фото: Харків 1654 и https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/

Харьков продолжают украшать ко Дню города и Дню Независимости. Жители в соцсетях и Telegram-каналы публикуют видео из сияющего сада Шевченко и фото новых декораций в сквере возле Успенского собора. 

20 августа в саду Шевченко в Харькове коммунальщики тестировали праздничную подсветку, которая засияет на полную в эти выходные.

Видео: https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/

Новые лилии в озере сада сделаны из бывших в использовании материалов, рассказал «Объективу» спикер КП «Центральный парк» Андрей Кравченко.

Кроме озера и мостика над ним, сияет и центральная аллея.

Подсветка в саду Шевченко в Харькове
Фото: https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/

Тем временем к открытию готовят обновленный сквер возле Успенского собора. Год назад там установили инсталляцию в виде горящего факела. Сейчас монтируют конструкции, которые напоминают свечи.

сквер возле Успенского собора в Харькове 2
Фото: Харків 1654

Лестницу, ведущую от Сергиевской площади к скверу, озеленяют. Работы также уже приближаются к завершению.

Лестница возле ЦУМа в Харькове
Фото: Харків 1654
Лестница возле ЦУМа в Харькове
Фото: Харків 1654

Читайте также: Военные против: включат ли «Звездное небо» на День города – Терехов

Автор: Оксана Горун

Популярно

«Надо бояться»: Сапронов об FPV, Пятихатках и сетке на Харьковском шоссе
«Надо бояться»: Сапронов об FPV, Пятихатках и сетке на Харьковском шоссе
20.08.2026, 21:40
Кондиционеры пропадали с домов в Харькове: полиция выяснила причину
Кондиционеры пропадали с домов в Харькове: полиция выяснила причину
20.08.2026, 17:27
Новости Харькова — главное 21 августа: погибшие в Лебяжьем, прилет в Дергачах
Новости Харькова — главное 21 августа: погибшие в Лебяжьем, прилет в Дергачах
21.08.2026, 08:50
Жара усиливается: прогноз погоды по Харькову и области на 21 августа
Жара усиливается: прогноз погоды по Харькову и области на 21 августа
20.08.2026, 20:31
Дым над «Барабашово»: в ГСЧС сообщили, что горело (фото)
Дым над «Барабашово»: в ГСЧС сообщили, что горело (фото)
20.08.2026, 17:09
Шесть БпЛА атакували село на Харьковщине: есть погибшие (фото)
Шесть БпЛА атакували село на Харьковщине: есть погибшие (фото)
21.08.2026, 06:59

Новости по теме:

21.08.2026
В Харькове ранена женщина, в области погибли две — Синегубов об обстрелах
21.08.2026
Войска РФ усиливают удары в направлении Купянска — ISW
21.08.2026
Новости Харькова — главное 21 августа: погибшие в Лебяжьем, прилет в Дергачах
21.08.2026
Шесть БпЛА атакували село на Харьковщине: есть погибшие (фото)
20.08.2026
Обыски в воинских частях и фейк о побеге пленных — итоги 20 августа


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новые локации ко Дню города в Харькове: финальные приготовления (видео, фото)», то посмотрите больше в разделе Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 08:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков продолжают украшать ко Дню города и Дню Независимости. Жители в соцсетях и Telegram-каналы публикуют видео из сияющего сада Шевченко".