Новые локации ко Дню города в Харькове: финальные приготовления (видео, фото)

Харьков продолжают украшать ко Дню города и Дню Независимости. Жители в соцсетях и Telegram-каналы публикуют видео из сияющего сада Шевченко и фото новых декораций в сквере возле Успенского собора.

20 августа в саду Шевченко в Харькове коммунальщики тестировали праздничную подсветку, которая засияет на полную в эти выходные.

Видео: https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/

Новые лилии в озере сада сделаны из бывших в использовании материалов, рассказал «Объективу» спикер КП «Центральный парк» Андрей Кравченко.

Кроме озера и мостика над ним, сияет и центральная аллея.

Тем временем к открытию готовят обновленный сквер возле Успенского собора. Год назад там установили инсталляцию в виде горящего факела. Сейчас монтируют конструкции, которые напоминают свечи.

Лестницу, ведущую от Сергиевской площади к скверу, озеленяют. Работы также уже приближаются к завершению.