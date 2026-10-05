«Долой царя»: в Москве люди выходили на митинг, полиция задержала участников

Накануне, 4 октября, в Москве около двух тысяч людей вышли на митинг. Скандировали «Свободу политзаключенным», «Свободу Дмитрию Морозову», «За честные выборы» и «Долой царя».

Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на ТГ-канал «Осторожно, новости», митинг начался возле памятника на Крестьянской заставе в честь событий в России 1993 года, известных как «расстрел Белого дома».

Видео: Осторожно новости

«В шествии в основном участвовали марксисты, члены партии «Яблоко» и группа поддержки активиста Дмитрия Морозова, которого задержали в субботу», – пишут журналисты.

Дмитрий Морозов – активист, который планировал провести акцию «против фальсификаций и за честные выборы». Ее хотели организовать 3 октября возле монумента дружбы народов «Навеки с Россией» в Ижевске. Однако местная власть не согласовала митинг, сославшись на «аварийное состояние креплений букв» монумента. После чего самого Морозова задержали – в его доме провели обыски и якобы нашли запрещенные вещества. Теперь активисту «светит» пять лет тюрьмы.

Не лучшая участь ждала и участников вчерашней акции в Москве. Как только люди начали выкрикивать лозунги против «Единой России» – полиция начала задерживать людей.

«По словам очевидцев, было две волны задержаний — всего задержали 26 человек из КПРФ, около 30 членов «Яблока» и еще несколько активистов», – передает «УП».