Сегодня 11 октября 2025: какой праздник и день в истории

11 октября — Международный день девочек. В 2018 году в этот день Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Православной церкви Украины, а в 1921-м в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь. В 2011-м одиозный судья Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко по «газовому делу». В 1991-м произошел пожар на втором энергоблоке ЧАЭС. В 1976-м звание «Генерал армий США» присвоили Джорджу Вашингтону. В 1865-м началось восстание в Морант-Бэй (на Ямайке). А в 1138-м произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории.

Праздники и памятные даты 11 октября

11 октября – Международный день девочек.

Вторая суббота октября – Всемирный день хосписов и паллиативной помощи и Европейский день донорства и трансплантации органов, а также Всемирный день мигрирующих птиц, Международный день Пинотажа (это южноафриканский сорт винограда) и Международный день африканских пингвинов.

Также сегодня: День каминг-аута.

11 октября в истории

11 октября 1138 года произошло так называемое Халебское землетрясение – в Алеппо (Сирия). Согласно летописи, его жертвами стали 230 тысяч человек. Подробнее.

11 октября 1865 года началось восстание в Морант-Бэй (на Ямайке). Ямайка в то время была колонией Великобритании с непростой историей. С самого начала остров, коренным населением которого были индейцы, захватили испанцы. В XVI веке они начали завозить сюда темнокожих рабов из Африки. В середине XVII века остров был захвачен англичанами. Реально же какое-то время там заправляли пираты. Именно здесь находилась знаменитая «столица пиратов» – портовый город Порт-Роял.

Параллельно английские власти превращали большую часть острова в огромную сахарную плантацию и увеличивали численность рабов на нем. В качестве места рабского труда Ямайка существовала до 30-х годов XIX века. Причем местное население очень тяжело было назвать смирным. За столетия рабства здесь произошли десятки масштабных восстаний против угнетателей. Но реальные изменения начались только после восстания 1831 года, когда 60 тысяч рабов объявили забастовку. Как считается, именно этот ямайский протест ускорил отмену рабства во всех британских колониях.

Закон об упразднении рабства вышел 1 августа 1834 года. Это можно было бы считать победой демократии. Но на самом деле, как и в случае отмены крепостного права на территориях Российской империи, власти не особо беспокоились о дальнейшей судьбе освобожденных. Люди перестали быть собственностью своих хозяев, но не имели ничего своего: ни земли, ни имущества. В случае Ямайки было очень мало и возможностей найти какую-нибудь работу, кроме все того же тяжелого труда на плантациях. Ведь выращивание сахарного тростника было основным предназначением острова. Плантаторы тем временем банкротились – когда за труд рабочим пришлось платить, конечная продукция вместе с доставкой стала гораздо менее конкурентной на рынке. Тяжелую экономическую ситуацию дополнительно усложняли и общественно-политические факторы. При освобождении рабов предусмотрели, что они будут иметь избирательные права, но только в том случае, если будут платить подушный налог (конечно, речь шла только о мужчинах – избирательных прав у женщин тогда еще не было). Денег на уплату этого налога у большинства бывших рабов просто не хватало.

Через 30 лет после отмены рабства ситуация дошла до того, что на выборах 1864 года из более чем 420 тысяч «афроямайцев» голосовать могли только 2000. И хотя соотношение черных и белых граждан на острове было 32:1, белых голосовало больше – и именно они до сих пор решали все важные вопросы общественной жизни. Недовольство «бесправными выборами», бедность, потеря рабочих мест из-за банкротства сахарных компаний, да еще и голод, который повлекли в 1865 году наводнения и неурожай, в конечном итоге привели к тому, что чернокожие граждане Ямайки вышли на улицы. Началом восстания стал протестный марш к зданию местного суда, который возглавил местный проповедник Пол Богл.

В попытке угомонить протестующих по ним открыли стрельбу, погибли семь мужчин. Тогда толпа подожгла здание суда и соседние – со стороны белых тоже были жертвы. В последующие два дня восстание охватило уже большую часть района. Тогда губернатор Ямайки Эдвард Джон Эйр объявил военное положение и «спустил» на повстанцев войска. По имеющимся данным, во время подавления восстания убили около 400 его участников в боях, еще более 300 (включая лидера Пола Богла) арестовали и впоследствии казнили. В историю эти кровавые события вошли как самое жестокое подавление беспорядков в Британской Вест-Индии.

А ситуация на Ямайке радикально изменилась к лучшему только в ХХ веке, когда сюда пришли инвестиции из США. На острове организовали производство какао, кофе, бананов и кокосов. Параллельно развивалась инфраструктура, в том числе — туристическая. В 1943 году ввели всеобщее избирательное право. А в 1962-м Ямайка обрела независимость.

11 октября 1921 года на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ). Подробнее.

11 октября 1976 года звание «Генерал армий США» посмертно присвоили первому президенту страны Джорджу Вашингтону. Подробнее.

11 октября 1991 года произошел пожар на втором энергоблоке ЧАЭС. Подробнее.

11 октября 2011 года судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко по «газовому» делу. Подробнее.

11 октября 2018 года Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Подробнее.

Церковный праздник

11 октября чтят память святого апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Утренний иней – к длинной зиме.

Если с берез уже упали листья – зима будет суровой.

Если листья падают тыльной стороной вверх – в следующем году будет богатый урожай.

Что нельзя делать 11 октября

Нельзя лениться. В этот день это считается большим грехом, ведь святой Филипп был тружеником.

Не рекомендуется отправляться в путь, пользоваться острыми предметами и переедать.