Сьогодні 11 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток. У 2018-му в цей день Вселенський патріархат підтримав надання автокефалії Православній церкви України, а у 1921-му в Києві створили Українську автокефальну православну церкву. У 2011-му одіозний суддя Кірєєв виніс вирок Юлії Тимошенко в “газовій справі”. У 1991-му сталася пожежа на другому енергоблоці ЧАЕС. У 1976-му звання “Генерал армій США” присвоїли Джорджу Вашингтону. У 1865-му почалося повстання в Морант-Бей (на Ямайці). А у 1138-му трапився один із найбільш руйнівних землетрусів в історії.

Свята та пам’ятні дати 11 жовтня

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток.

Друга субота жовтня – це Всесвітній день хоспісів і паліативної допомоги та Європейський день донорства та трансплантації органів, а також – Всесвітній день мігруючих птахів, Міжнародний день Пінотажу (це південноафриканський сорт винограду) та Міжнародний день африканських пінгвінів.

Також сьогодні: День камінг-ауту.

11 жовтня в історії

11 жовтня 1138 року стався так званий Халебський землетрус – в Алеппо (Сирія). Згідно з літописом, його жертвами стали 230 тисяч людей. Докладніше.

11 жовтня 1865 року почалося повстання в Морант-Бей (на Ямайці). Ямайка на той час була колонією Великої Британії з непростою історією. Із самого початку острів, корінним населенням якого були індіанці, захопили іспанці. У XVI столітті вони почали завозити сюди темношкірих рабів з Африки. У середині XVII століття острів захопили англійці. Реально ж якийсь час там заправляли пірати. Саме тут знаходилася знаменита “столиця піратів” – портове місто Порт-Роял.

Паралельно англійська влада перетворювала більшу частину острова на величезну цукрову плантацію та збільшувала чисельність рабів на ньому. Як місце рабської праці Ямайка існувала до 30-х років ХІХ століття. Причому місцеве населення дуже важко було назвати смиренним. За століття рабства тут сталися десятки масштабних повстань проти гнобителів. Але реальні зміни почалися лише після повстання 1831 року, коли 60 тисяч рабів оголосили страйк. Як вважається, саме цей ямайський протест прискорив скасування рабства в усіх британських колоніях.

Закон про скасування рабства вийшов 1 серпня 1834 року. Це можна було б вважати перемогою демократії. Але насправді, як і у випадку скасування кріпосного права на територіях Російської імперії, влада не особливо переймалася подальшою долею звільнених. Люди перестали бути власністю своїх господарів, але не мали нічого свого: ні землі, ні майна. У випадку Ямайки було дуже мало й можливостей знайти якусь роботу, окрім тієї самої важкої праці на плантаціях. Адже вирощування цукрової тростини було основним призначенням острова. Плантатори тим часом банкрутували – коли за працю робітникам довелося платити, кінцева продукція разом із доставленням стала набагато менш конкурентною на ринку. Тяжку економічну ситуацію додатково ускладнювали й суспільно-політичні чинники. При звільненні рабів передбачили, що вони матимуть виборчі права, але тільки в тому випадку, якщо сплачуватимуть подушний податок (звичайно, йшлося лише про чоловіків – виборчих прав у жінок тоді ще не було). Грошей на сплату цього податку більшості колишніх рабів просто бракувало.

Через 30 років після скасування рабства ситуація дійшла до того, що на виборах 1864 року з більш ніж 420 тисяч “афроямайців” голосувати могли лише 2000. І хоча співвідношення чорних і білих громадян на острові було 32:1, білих голосувало більше – і саме вони досі впливали на всі важливі питання. Невдоволення “безправними виборами”, бідність, втрата робочих місць через банкрутство цукрових компаній, та ще й голод, який спричинили 1865 року повені й неврожай, зрештою призвели до того, що чорношкірі громадяни Ямайки вийшли на вулиці. Початком повстання став протестний марш до будівлі місцевого суду, який очолив місцевий проповідник Пол Богл.

У спробі вгамувати протестувальників по них відкрили стрілянину, загинули семеро чоловіків. Тоді натовп підпалив будівлю суду та сусідні – з боку білих теж були жертви. У наступні два дні повстання охопило вже більшу частину району. Тоді губернатор Ямайки Едвард Джон Ейр оголосив воєнний стан і “спустив” на повстанців війська. За наявними даними, під час придушення повстання вбили близько 400 його учасників у боях, ще понад 300 (включно з лідером Полом Боглом) заарештували та згодом стратили. В історію ці криваві події увійшли як найжорстокіше придушення заворушень у Британській Вест-Індії.

А ситуація на Ямайці радикально змінилася на краще лише у XX столітті, коли сюди прийшли інвестиції зі США. На острові організували виробництво какао, кави, бананів та кокосів. Паралельно розвивалася інфраструктура, у тому числі – туристична. У 1943 році запровадили загальне виборче право. А в 1962-му Ямайка здобула незалежність.

<br />

11 жовтня 1921 року на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ). Докладніше.

11 жовтня 1976 року звання “Генерал армій США” посмертно надали першому президентові країни Джорджу Вашингтону. Докладніше.

11 жовтня 1991 року сталася пожежа на другому енергоблоці ЧАЕС. Докладніше.

11 жовтня 2011 року суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв ухвалив вирок Юлії Тимошенко у “газовій” справі. Докладніше.

11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат підтримав автокефалію Української православної церкви. Докладніше.

Церковне свято

11 жовтня вшановують пам’ять святого апостола від 70 Филипа, а також Феофана Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Ранковий іній – до довгої зими.

Якщо із беріз уже впало листя – зима буде суворою.

Якщо листя падає тильним боком догори – наступного року буде багатий урожай.

Що не можна робити 11 жовтня

Не можна лінуватися. У цей день це вважається великим гріхом, адже святий Филип був трудівником.

Не рекомендовано вирушати в дорогу, користуватися гострими предметами та переїдати.