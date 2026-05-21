Терехов – у відрядженні: про що говорить у Баку (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про ситуацію в місті та своє відрядження у Баку.
«Ніч пройшла більш-менш спокійно, але вранці лунала повітряна тривога. Були «прильоти» і «молнии», і по кільцевій дорозі. Є і загиблі, і поранені, розтрощені автівки. Я зараз перебуваю у Баку, у відрядженні. Тут дуже потужний форум проходить щодо підтримки нашого міста, і щодо підтримки Асоціації прифронтових міст та громад, України. З боку Азербайджану дуже потужна підтримка, яку вони надають Україні. Для нас це дуже важливо», – підкреслив мер.
Він зазначив, що Азербайджан допомагає місту з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, «гуманітаркою» та ліками.
«Ми вже говоримо щодо відбудови Харкова. Дуже потужні проєкти, які я хочу, щоб ми втілили у життя, бо такі нестандартні рішення можна розвивати по всіх містах і громадах», – підсумував міський голова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
• Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 13:06;