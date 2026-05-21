Бізнес на ухилянтах: депутату Харківської міськради вручили підозру

Правоохоронці вважають, що депутат Харківської міської ради VІІІ скликання причетний до організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним чоловіком.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що фігурант також є членом постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проєктів.

«Він разом зі спільником — 28-річним барменом місцевого кафе — розробив «бізнес» на ухиленні від мобілізації. Для конспірації ділки створили групу «Пещера драконов» (мовою оригіналу) у месенджері Threema, де обговорювали деталі незаконних послуг. «Спектр» був доволі широким: оформлення інвалідності, медичної документації з фіктивними діагнозами, бронювання від військового призову, організація СЗЧ тощо», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що у лютому бармен запропонував знайомому, який шукав способи легально виїхати до Європи, покинути країну поза межами встановлених пунктів пропуску. Він повідомив «замовнику», що спочатку його довезуть до Києва, звідти — до Одеської області та через кордон до Румунії. Уже там чоловік мав піти до відділу поліції і написати заяву про надання статусу біженця.

У прокуратурі кажуть: у месенджері фігуранти детально обговорили порядок виїзду «клієнта», а також процедуру отримання грошей за допомогою криптогаманця. Вартість своїх «послуг» вони оцінили у 17 тисяч доларів.

«Депутат міськради надав реквізити, куди «замовник» мав перерахувати гроші за послугу», – розповіли правоохоронці.

Депутату повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Нагадаємо, бармена правоохоронці затримали наприкінці березня.