Бізнес на ухилянтах: депутату Харківської міськради вручили підозру
Правоохоронці вважають, що депутат Харківської міської ради VІІІ скликання причетний до організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним чоловіком.
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що фігурант також є членом постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проєктів.
«Він разом зі спільником — 28-річним барменом місцевого кафе — розробив «бізнес» на ухиленні від мобілізації. Для конспірації ділки створили групу «Пещера драконов» (мовою оригіналу) у месенджері Threema, де обговорювали деталі незаконних послуг. «Спектр» був доволі широким: оформлення інвалідності, медичної документації з фіктивними діагнозами, бронювання від військового призову, організація СЗЧ тощо», – зазначили правоохоронці.
Встановлено, що у лютому бармен запропонував знайомому, який шукав способи легально виїхати до Європи, покинути країну поза межами встановлених пунктів пропуску. Він повідомив «замовнику», що спочатку його довезуть до Києва, звідти — до Одеської області та через кордон до Румунії. Уже там чоловік мав піти до відділу поліції і написати заяву про надання статусу біженця.
У прокуратурі кажуть: у месенджері фігуранти детально обговорили порядок виїзду «клієнта», а також процедуру отримання грошей за допомогою криптогаманця. Вартість своїх «послуг» вони оцінили у 17 тисяч доларів.
«Депутат міськради надав реквізити, куди «замовник» мав перерахувати гроші за послугу», – розповіли правоохоронці.
Депутату повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ).
Нагадаємо, бармена правоохоронці затримали наприкінці березня.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вручили подозрение, госграница, депутат, новини Харкова, ухилянти;
Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 12:30;