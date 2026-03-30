Обіцяв чоловіку організувати «квиток» до Румунії: підозрюють бармена в Харкові

Правоохоронці вважають, що 28-річний бармен харківського кафе організував схему незаконної втечі з України для військовозобов’язаного чоловіка.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому фігурант запропонував знайомому покинути країну поза межами пунктів пропуску.

«Під час особистих зустрічей ділок повідомив деталі. Спочатку чоловіка мали довезти до Києва, а звідти — через кордон до Румунії. Уже там він мав піти до відділу поліції і написати заяву про надання статусу біженця», – з’ясували правоохоронці.

У прокуратурі кажуть: вартість такого «трансферу» харків’янин оцінив у 17 тисяч доларів. Водночас обіцяв, що проблем із прикордонниками не виникне, запевняючи про наявність «домовленості».

Чоловіка затримали після отримання обумовленої суми коштів, додали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та обіцянки здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

Бармену вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до дев’яти років тюрми, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.