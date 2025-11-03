Live
  • Пн 03.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.89
  • EUR 48.41

$14 тисяч за виїзд за кордон: у Харкові знайшли третього фігуранта справи

Суспільство 16:18   03.11.2025
Вікторія Яковенко
$14 тисяч за виїзд за кордон: у Харкові знайшли третього фігуранта справи Фото: Харківська обласна прокуратура

31 жовтня правоохоронці викрили, ймовірно, третього учасника схеми з незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Зазначається, що він довго переховувався від слідства.

Йдеться про 38-річного харків’янина, який офіційно ніде не працював, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що у серпні в Харкові правоохоронець запропонував своєму знайомому, який перебував у розшуку ТЦК, незаконно виїхати з України до Румунії або Молдови.

«Разом із 38-річним харків’янином вони запевняли, що мають налагоджений «маршрут» і надійних осіб для реалізації плану. За планом ділків, чоловіка мали довезти до Вінниці, а далі переправити за кордон. За транспортування «клієнт» повинен був перерахувати 10 тисяч гривень, окремо передати водієві 2 тисячі доларів, а після прибуття до Вінниці — ще 12 тисяч доларів одному з учасників — 29-річному мешканцю міста Миколаїв», – розповіли у прокуратурі.

Третьому фігуранту вручили підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Йому готуються обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, 19 вересня у пункті обміну валют, під час спроби перерахувати 12 тисяч доларів на криптогаманець, правоохоронці затримали 29-річного жителя Миколаєва. У Харкові піймали також вже колишнього правоохоронця, повідомляли в облпрокуратурі.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Під суд підуть двоє підлітків, що до смерті забили чоловіка у Харкові
Під суд підуть двоє підлітків, що до смерті забили чоловіка у Харкові
03.11.2025, 17:31
Відстрочка у харківських ЦНАПах: як це працює, пояснили в мерії
Відстрочка у харківських ЦНАПах: як це працює, пояснили в мерії
03.11.2025, 13:40
На Харківщині тягнули з ремонтом доріг: скільки грошей ледь не втратив бюджет
На Харківщині тягнули з ремонтом доріг: скільки грошей ледь не втратив бюджет
03.11.2025, 13:13
Штрафи за порушення ПДР: Харківщина – серед лідерів в Україні
Штрафи за порушення ПДР: Харківщина – серед лідерів в Україні
03.11.2025, 14:23
На Салтівці викрали авто: кого підозрює поліція
На Салтівці викрали авто: кого підозрює поліція
03.11.2025, 14:52
Газ відключать в одному з районів Харкова у середу: адреси
Газ відключать в одному з районів Харкова у середу: адреси
03.11.2025, 15:30

Новини за темою:

27.08.2025
Відкриття кордонів для 18-22-річних: чи кинулися хлопці виїжджати – дані ДПСУ
26.08.2025
Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїздити за кордон – Свириденко


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «$14 тисяч за виїзд за кордон: у Харкові знайшли третього фігуранта справи», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2025 в 16:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 жовтня правоохоронці викрили, ймовірно, третього учасника схеми з незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Зазначається, що він довго переховувався від слідства.".