$14 тисяч за виїзд за кордон: у Харкові знайшли третього фігуранта справи

31 жовтня правоохоронці викрили, ймовірно, третього учасника схеми з незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Зазначається, що він довго переховувався від слідства.

Йдеться про 38-річного харків’янина, який офіційно ніде не працював, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що у серпні в Харкові правоохоронець запропонував своєму знайомому, який перебував у розшуку ТЦК, незаконно виїхати з України до Румунії або Молдови.

«Разом із 38-річним харків’янином вони запевняли, що мають налагоджений «маршрут» і надійних осіб для реалізації плану. За планом ділків, чоловіка мали довезти до Вінниці, а далі переправити за кордон. За транспортування «клієнт» повинен був перерахувати 10 тисяч гривень, окремо передати водієві 2 тисячі доларів, а після прибуття до Вінниці — ще 12 тисяч доларів одному з учасників — 29-річному мешканцю міста Миколаїв», – розповіли у прокуратурі.

Третьому фігуранту вручили підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Йому готуються обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, 19 вересня у пункті обміну валют, під час спроби перерахувати 12 тисяч доларів на криптогаманець, правоохоронці затримали 29-річного жителя Миколаєва. У Харкові піймали також вже колишнього правоохоронця, повідомляли в облпрокуратурі.