Відкриття кордонів для 18-22-річних: чи кинулися хлопці виїжджати – дані ДПСУ

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері нацмарафону відповів, чи пробували вже виїжджати чоловіки віком від 18-22 років.

Він пояснив, що точно відповісти на це питання неможливо – прикордонники не ведуть статистику щодо віку тих, хто виїхав. Водночас припускає: якщо чоловіки не порушували нинішні правила перетину кордону – такі випадки могли бути.

“Бо власне ті правила, які діють і станом на зараз, і діяли вчора, вони також надавали можливість перетнути кордон чоловікам, громадянам України віці від 18 до 22. Якщо вони підпадали під ті умови і ті категорії, які діють станом на зараз в правилах перетину кордону. Тому можу відповісти, що і за вчора, і за сьогодні, власне, чоловіки віком від 18 до 60 також перетинають кордон, але з дотриманням тих умов, і власне, при наявності тих документів, які зараз прописані в правилах перетину кордону України громадянами нашої держави”, – сказав Демченко.

Він уточнив: говорити про виїзд таких громадян, зокрема їх кількість, у контексті нещодавньої заяви прем’єр-міністерки Юлії Свириденко поки що зарано.

“Зміни ще не опубліковані, ми чекаємо на них. Як тільки вони будуть оприлюднені, коли вони наберуть чинності, то звісно, що прикордонники почнуть їх застосовувати під час оформлення громадян на кордоні. І власне, можу на даний момент зазначити, що з того, що ми бачимо станом на зараз, що вже оприлюднено інформаційно, і прем’єр-міністерка говорила, і Міністерство внутрішніх справ: уряд вніс зміни, чи ухвалив зміни до правил перетину державного кордону, відповідну постанову готувало Міністерство внутрішніх справ, і коли ці зміни наберуть чинності, власне, мова йде про громадян України, чоловіків у віці від 18 років до 22 включно, вони матимуть можливість перетинати кордон на виїзд за межі України під час дії воєнного стану”, – пояснив спікер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 26 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Уряд України оновив порядок перетину державного кордону. Так чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Це рішення стосується також тих хлопців, які з різних причин опинилися за кордоном. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови, – повідомила очільниця уряду, уточнила глава уряду.