Открытие границ для 18-22-летних: ринулись ли парни выезжать, сообщили в ГПСУ

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона ответил, пробовали ли уже выезжать мужчины, возрастом от 18-22 лет.

Он объяснил, что точно ответить на этот вопрос невозможно – пограничники не ведут статистику, касаемо возраста выехавших. В то же время предполагает: если мужчины не нарушали нынешние правила пересечения границы – такие случаи могли быть.

«Ибо собственно те правила, которые действуют и по состоянию на сейчас, и действовали вчера, они также предоставляли возможность пересечь границу мужчинам, гражданам Украины возрасте от 18 до 22. Поэтому могу ответить, что и вчера, и сегодня, собственно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также пересекают границу, но с соблюдением тех условий и, собственно, при наличии тех документов, которые сейчас прописаны в правилах пересечения границы Украины гражданами нашего государства», – сказал Демченко.

Он уточнил: говорить о выезде таких граждан, – в частности их количестве, – в контексте недавнего заявления премьер-министра Юлии Свириденко пока что рано.

«Изменения еще не опубликованы, мы ждем их. Как только они будут обнародованы, когда они вступят в силу, то, конечно, пограничники начнут их применять при оформлении граждан на границе. И собственно, могу на данный момент отметить, что из того, что мы видим на данный момент, что уже обнародовано в информационном плане, и премьер-министр говорила, и Министерство внутренних дел: правительство внесло изменения, или приняло изменения в правила пересечения государственной границы, соответствующее постановление готовило Министерство внутренних дел. И когда эти изменения вступят в силу, собственно, речь идет о гражданах Украины, мужчинах в возрасте от 18 лет до 22 включительно, они будут иметь возможность пересекать границу на выезд за пределы Украины во время действия военного положения», – объяснил спикер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 26 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Правительство Украины обновило порядок пересечения государственной границы. Так мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Это решение касается также тех парней, которые по разным причинам оказались за границей. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления, уточнила глава правительства.