Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу – Свириденко

Политика 19:39   26.08.2025
Оксана Якушко
Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу – Свириденко Фото: Юлия Свириденко / Телеграм

Сегодня Правительство Украины обновило порядок пересечения государственной границы, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — подчеркнула премьер-министр.

Это решение касается также тех парней, которые по разным причинам оказались за границей.

«Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — сообщила глава правительства.

Оксана Якушко
