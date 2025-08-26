Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу – Свириденко
Фото: Юлия Свириденко / Телеграм
Сегодня Правительство Украины обновило порядок пересечения государственной границы, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — подчеркнула премьер-министр.
Это решение касается также тех парней, которые по разным причинам оказались за границей.
«Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — сообщила глава правительства.
Дата публикации материала: 26 августа 2025 в 19:39
