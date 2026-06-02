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Полдня террора Харькова и эвакуация из Золочева — итоги 2 июня

Оригинально 23:58   02.06.2026
Оксана Якушко
Полдня террора Харькова и эвакуация из Золочева — итоги 2 июня

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 2 июня. 

Почти половину суток продолжался воздушный террор Харькова

О первом «прилете» стало известно после часу ночи, о последнем — в полдень. За все это время Ситуационный центр насчитал 23 попадания. Предварительно, это был 21 «шахед» и две ракеты, сообщили МГ «Объектив» в мэрии. Комбинированной была именно ночная атака, итоги которой подвели в 4 утра. На тот момент зафиксировали прилеты 15 БпЛА и двух ракет. Как сообщили мэр Игорь Терехов и облпрокуратура, прилетело по четырем районам. Больше всего ударов пришлось на Основянский. Там повреждены предприятие, частные дома, детсад и объекты гражданской инфраструктуры. В Слободском районе пострадал многоквартирный дом, в Немышлянском – горело офисное здание, в Киевском – ракетные удары нанесли по территории промышленных предприятий. После ночной атаки было известно о 10 пострадавших, среди которых 11-летняя девочка. Утром удары БпЛА продолжились. Около 11 часов Терехов информировал, что пострадавших уже 21. Двоих человек госпитализировали: один человек получил ранения от утреннего удара по АЗС, второй во время ночных обстрелов. Оба в среднем состоянии. У остальных пострадавших легкие ранения и острый шок. В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что во время ночной атаки россияне нанесли комбинированный удар по одному из ключевых объектов компании в Харьковской области. Сначала его атаковали беспилотниками, а уже через час — ракетами.

Из Золочева и 6 сел Богодуховского района объявили обязательную эвакуацию

Причина — ситуация с безопасностью и системные обстрелы этих территорий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам заседания Совета обороны области. В список вошли села Писаревка, Гурьев, Лемищино, Малыжин, Мерло и Морозова Долина. Всего из опасной зоны должны вывезти более 7 тысяч человек. Среди них 1700 детей и 300 маломобильных жителей. Маршруты эвакуации готовы, а всем переселенцам обещают оказать временное жилье и гуманитарную помощь.

Судебная эпопея вокруг бекетовского поместья на улице Максимилиановской в ​​Харькове, известного как Пряничный дом, продолжится

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, сообщили в облпрокуратуре. Вокруг здания уже несколько лет идет настоящая юридическая война. В прокуратуре настаивают, что это государственная собственность, а пользователь вроде бы планирует построить на участке офисный центр с подземным паркингом. В ОО Харьковское медицинское общество утверждали, что они являются полноценными владельцами имения и показывали договор на реставрацию. В феврале Восточный апелляционный хозяйственный суд отказал прокуратуре в возвращении здания государству, оставив владельцем ОО. Прокуроры с этим не согласились и пошли в высшую инстанцию, признавшую закрытие дела преждевременным.

Май в Харькове оказался теплее нормы и отметился дефицитом дождей

Как сообщила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Ксения Калюжная, средняя температура воздуха составила 16,6 градуса тепла — это на пол градуса выше климатической нормы. При этом май принес существенный дефицит дождей — осадков выпало всего 46% месячной нормы.

МГ «Объектив» также сообщала 2 июня: 

  1. Опасных врагов будут уничтожать 3 июня в центре Харькова
  2. 3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета
  3. 19-летний упал с крыши дома в Харькове: мужчина погиб, подробности от полиции
Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 23:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 2 июня. ".