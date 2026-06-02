Пів доби терору Харкова й евакуація з Золочева — підсумки 2 червня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини Харкова й області 2 червня.

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Про перший “приліт” стало відомо після першої ночі, про останній — опівдні. За весь цей час Ситуаційний центр нарахував 23 влучання. Попередньо, це були 21 “шахед” та дві ракети, повідомили МГ “Об’єктив” у мерії. Комбінованою була саме нічна атака, підсумки якої підбили о четвертій ранку. На той момент зафіксували “прильоти” 15 БпЛА та двох ракет. Як повідомили мер Ігор Терехов та облпрокуратура, прилетіло по чотирьох районах. Найбільше ударів припало на Основ’янський. Там пошкоджені підприємство, приватні будинки, дитсадок та об’єкти цивільної інфраструктури. У Слобідському районі постраждав багатоквартирний дім, у Немишлянському — горіла офісна будівля, у Київському — ракетних ударів завдали по території промислових підприємств. Загалом після нічної атаки було відомо про десятьох постраждалих, серед яких 11-річна дівчинка. Вранці удари безпілотниками продовжилися. Близько одинадцятої години Терехов інформував, що постраждалих вже 21. Щонайменше двох людей ушпиталили. У пресслужбі ХОВА уточнили, що один чоловік отримав поранення від ранкового удару по АЗС, другий — під час нічного обстрілу. Обоє у середньому стані. У решти постраждалих — легкі поранення та гострий шок. У НАК «Нафтогаз України» повідомили, що під час нічної атаки росіяни завдали комбінованого удару по одному з ключових об’єктів компанії на Харківщині. Спочатку його атакували безпілотниками, а вже за годину — ракетами.

Причина — безпекова ситуація та системні обстріли цих територій, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області. До переліку увійшли села Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина. Загалом із небезпечної зони мають вивезти понад 7 тисяч людей. Серед них — 1700 дітей та 300 маломобільних жителів. Маршрути евакуації вже готові, а всім переселенцям обіцяють надати тимчасове житло та гуманітарну допомогу.

Верховий суд направив справу на новий розгляд, повідомили в облпрокуратурі. Навколо будівлі вже декілька років точиться справжня юридична війна. У прокуратурі наполягають, що це державна власність, а користувач начебто планує побудувати на ділянці офісний центр із підземним паркінгом. У ГО “Харківське медичне товариство” стверджували, що вони є повноцінними власниками маєтку і показували договір на реставрацію. У лютому Східний апеляційний господарський суд відмовив прокуратурі у поверненні будівлі державі, залишивши власником ГО. Прокурори з цим не погодилися і пішли до вищої інстанції, яка й визнала закриття справи передчасним.

Як повідомила МГ «Об’єктив» завідувачка сектора метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Ксенія Калюжна, середня температура повітря склала 16,6 градуса тепла — це на пів градуса вище за кліматичну норму. При цьому травень приніс суттєвий дефіцит дощів — опадів випало лише 46% від місячної норми.

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