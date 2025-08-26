Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїздити за кордон – Свириденко
Уряд України оновив порядок перетину державного кордону, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку», – наголосила прем’єр-міністерка.
Це рішення стосується також тих чоловіків, що з різних причин опинились за кордоном.
«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», – повідомила очільниця уряду.
- Категорії: Політика, Україна; Теги: выезд за границу, Юлия Свириденко;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 19:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд України оновив порядок перетину державного кордону, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.".