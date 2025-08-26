Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїздити за кордон – Свириденко

Уряд України оновив порядок перетину державного кордону, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку», – наголосила прем’єр-міністерка.

Це рішення стосується також тих чоловіків, що з різних причин опинились за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», – повідомила очільниця уряду.