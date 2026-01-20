За $20 тисяч харків’янин обіцяв вивезти за кордон ухилянта
Правоохоронці впіймали чоловіка, який організував схему виїзду ухилянтів за кордон, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У листопаді 2025 року зловмисник запропонував знайомому виїзд кордон повз офіційні пункти пропуску. І заявив, що діє так на постійній основі.
Харків’янин запевнив «клієнта», що нібито має налагоджені зв’язки зі прикордонниками, які за гроші не перешкоджатимуть.
Під час особистої зустрічі зловмисник розповів план дій: спочатку — формування груп від 4 до 8 чоловіків і направлення їх до Рівного або Вінниці, після чого — подальше переправлення через кордон.
За «послугу» він просив $20 тисяч, половину з яких треба сплатити до виїзду з України, а решту — після.
Згодом харківʼянин попросив надати $1,5 тисячі — нібито як «завдаток» для прикордонників.
19 січня 2026 року правоохоронці затримали зловмисника у Харкові під час отримання грошей.
Йому повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Прокурор у суді клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою.
