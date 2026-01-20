Live

За $20 тисяч харків’янин обіцяв вивезти за кордон ухилянта

Події 17:43   20.01.2026
Оксана Якушко
За $20 тисяч харків’янин обіцяв вивезти за кордон ухилянта

Правоохоронці впіймали чоловіка, який організував схему виїзду ухилянтів за кордон, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У листопаді 2025 року зловмисник запропонував знайомому виїзд кордон повз офіційні пункти пропуску. І заявив, що діє так на постійній основі.

Харків’янин запевнив «клієнта», що нібито має налагоджені зв’язки зі прикордонниками, які за гроші не перешкоджатимуть.

Під час особистої зустрічі зловмисник розповів план дій: спочатку — формування груп від 4 до 8 чоловіків і направлення їх до Рівного або Вінниці, після чого — подальше переправлення через кордон.

За «послугу» він просив $20 тисяч, половину з яких треба сплатити до виїзду з України, а решту — після.

Згодом харківʼянин попросив надати $1,5 тисячі — нібито як «завдаток» для прикордонників.

19 січня 2026 року правоохоронці затримали зловмисника у Харкові під час отримання грошей.

Йому повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Прокурор у суді клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою.

Читайте також: «Дзвінки поступають на 1562»: що у Харкові зі світлом, розповів Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
За $20 тисяч харків’янин обіцяв вивезти за кордон ухилянта
За $20 тисяч харків’янин обіцяв вивезти за кордон ухилянта
20.01.2026, 17:43
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
20.01.2026, 11:00
БпЛА влетів у важливу дорогу на Харківщині: яму вже залатали (фото)
БпЛА влетів у важливу дорогу на Харківщині: яму вже залатали (фото)
20.01.2026, 14:43
“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
19.01.2026, 10:53
Нову підземну школу відкрили в Харкові: скільки дітей там навчатимуться 📷
Нову підземну школу відкрили в Харкові: скільки дітей там навчатимуться 📷
20.01.2026, 15:26
Велосипедиста збили на Харківщині: водію легковика вручили підозру
Велосипедиста збили на Харківщині: водію легковика вручили підозру
20.01.2026, 16:09

Новини за темою:

03.11.2025
$14 тисяч за виїзд за кордон: у Харкові знайшли третього фігуранта справи
27.08.2025
Відкриття кордонів для 18-22-річних: чи кинулися хлопці виїжджати – дані ДПСУ
26.08.2025
Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїздити за кордон – Свириденко


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За $20 тисяч харків’янин обіцяв вивезти за кордон ухилянта», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 17:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці впіймали чоловіка, який організував схему виїзду ухилянтів за кордон, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".