За $20 тисяч харків’янин обіцяв вивезти за кордон ухилянта

Правоохоронці впіймали чоловіка, який організував схему виїзду ухилянтів за кордон, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У листопаді 2025 року зловмисник запропонував знайомому виїзд кордон повз офіційні пункти пропуску. І заявив, що діє так на постійній основі.

Харків’янин запевнив «клієнта», що нібито має налагоджені зв’язки зі прикордонниками, які за гроші не перешкоджатимуть.

Під час особистої зустрічі зловмисник розповів план дій: спочатку — формування груп від 4 до 8 чоловіків і направлення їх до Рівного або Вінниці, після чого — подальше переправлення через кордон.

За «послугу» він просив $20 тисяч, половину з яких треба сплатити до виїзду з України, а решту — після.

Згодом харківʼянин попросив надати $1,5 тисячі — нібито як «завдаток» для прикордонників.

19 січня 2026 року правоохоронці затримали зловмисника у Харкові під час отримання грошей.

Йому повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Прокурор у суді клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою.