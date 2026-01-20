«Дзвінки поступають на 1562»: що у Харкові зі світлом, розповів Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що сьогодні у місті спостерігають «дуже великі відключення». Адже, пояснив міський голова, напередодні ворог серйозно пошкодив критичну інфраструктуру, яка заживлює обласний центр.
«Вчора був дуже важкий день: починаюсь з самого ранку ми перебували під обстрілами, це був спочатку ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури, дуже важкий удар. Дуже серйозні пошкодження критичної інфраструктури, яка заживлює Харків. Дуже великі відключення по місту. Я працюю з енергетиками, щоб якнайшвидше локалізувати цю ситуацію. Але вона насправді дуже важка. Сьогодні дзвінки поступають на гарячу лінію 1562. Люди запитують: «Скільки буде відключення?». Сьогодні поки, що не існує чітких графіків відключення по районах Харкова», – зазначив Терехов.
Він також нагадав, що вчора вдень РФ атакувала дронами житлову та офісну забудову у Харкові.
«Потім був удар КАБами по житлових кварталах у Слобідському району. Одна людина загинула, ще 13 людей отримали поранення. Вщент зруйнований приватний житловий будинок. Крім цього, постраждали 67 приватних домоволодінь», – розповів мер.
Терехов каже: напередодні цього опалювального сезону попереджав, що ця зима буде найважчою для Харкова. Тож у місті дуже ретельно готувались до різних сценаріїв. Каже: зроблено дуже багато.
Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 12:24