Диспетчерську службу «1562» почали реформувати в Харкові: яка мета

Реформу міської диспетчерської служби «1562» розпочали у Харкові, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.

Він поінформував, що служба “1562” перейшла у підпорядкування департаменту надзвичайних ситуацій у вересні.

“Ми працюємо неповні півтора місяця. Там зараз відбувається певна реформа. Ми хочемо удосконалити роботу цієї служби… Саме зараз у службу “1562” в нас призначена молода креативна команда. Я думаю, що ми дуже швидко закінчимо цю реформу і харків’яни значно відчують швидкість реагування на проблеми”, – зазначив Гладких.

Поки ж триває реформа, в межах якої планують вдвічі збільшити кількість операторів, посадовець закликав містян не перевантажувати лінію, особливо під час аварійних відключень електрики. Гладких наголосив: як тільки з’являється інформація, місто одразу поширює її всіма можливими каналами.

“Коли людина зараз телефонує на 1562, якщо, наприклад, в місті частковий блекаут, то йде одразу голосове повідомлення, що в місті є проблеми з електропостачанням, щоб людина не чекала на лінії. Але якщо людина хоче дочекатися і ще раз почути від оператора, що в місті блекаут, вона тим самим займає лінію. Бо, вибачте, під час відключення електропостачання в нас є велика кількість людей, які застрягли в ліфтах. Вони елементарно повинні чекати, бо є штучна черга, тому що людина хоче почути, коли буде світло. Коли буде світло – одразу буде опубліковано”, – пояснив директор департаменту.

Отримувати інформацію про знеструмлення та подавати електронні звернення зокрема можна через мобільний додаток “1562”, який доступний для платформ Android і на iOS.

Від початку року й до вересня оператори 1562 прийняли більше, ніж пів мільйона дзвінків. Жодна служба в Україні не має такого показника, наголосив Гладких.

“1562 – це найзапитуваніший номер у харків’ян. Якщо номери 112 і 101 приймають в середньому 2,5 тисячі дзвінків, то наші оператори приймають 3,5, 5, 6 тисяч. Наприклад, під час останнього блекауту у нас понад 7 тисяч звернень за добу було оброблено нашими операторами”, – розповів посадовець.

Однак, за його словами, найбільша кількість звернень цього року була пов’язана з буревієм 12 липня.

