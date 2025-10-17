Секрети безпеки Харкова: голос тривоги, поміч TLk і сценарії зими (інтерв’ю)

Чи буде цієї зими у Харкові світло й опалення? Які сценарії відпрацьовує місто? Скільки трансформаторних підстанцій вже пошкодили військові РФ у Харкові цієї осені? Чим росіяни найчастіше гатять по Харкову, яка нині їхня тактика і як місто убезпечуватимуть від FPV? Про це і не тільки МГ “Об’єктив” розпитала директора департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдана Гладких. Він розповів, що напередодні зими у місті вперше за роки повномасштабної збільшать кількість пунктів незламності. А також – про розпочату реформу служби “1562” й ефект від запровадження у лютому диференційованої повітряної тривоги. Чий голос повідомляє харків’янам про тип повітряної небезпеки й хто хотів почути замість нього Левітана? Чи не планує департамент створити власний моніторинговий телеграм-канал і які має відносини з TLk News? Про все це дізнаєтесь з інтерв’ю.

“При аварійних відключеннях ні оператори 1562, ні ми, і дуже часто й обленерго не знає, коли ця ситуація стабілізується”

– Вітаю. Дякую, що погодились на зустріч. Наразі вже середина осені. Мер Ігор Терехов неодноразово анонсував, що ця зима буде найтяжчою за весь час повномасштабної війни. Як готується ваш департамент? До чого взагалі готуєтесь?

– Доброго дня. Враховуючи специфіку роботи нашого департаменту, це, перш за все, питання цивільного захисту і реагування на надзвичайні ситуації. Тому сьогодні місто повністю готове до всіх нештатних ситуацій. Відпрацьовані всі оперативні плани реагування на ці надзвичайні ситуації. Працює наш Ситуаційний центр, який відстежує в режимі 24/7 всі ситуації, які виникають по місту. І як би це прикро не звучало, це не перші блекаути. Тому є певний покроковий алгоритм дій і всі служби знають свою роботу. Знаємо, що повинні робити, як повинні робити, в які терміни повинні робити. Готуємось. Бачимо, що ворог підступний, що він завдає ударів по енергетичній інфраструктурі. Тому готуємось відповідно до тих планів, які вже погоджені, які не перший раз вже ми проходимо.

– Аварійних відключень електрики цього жовтня було вже декілька. Вони відбуваються через атаки на енергосистему України, а не через пошкодження об’єктів в межах Харкова?

– Враховуючи те, що є єдина енергосистема, навіть обстріли в інших містах України також мають вплив безпосередньо на місто Харків. Ви самі в Харкові також знаходитесь і бачите, що аварійних відключень зараз кількість збільшилася.

<br />

– Вони торкаються здебільшого побутових споживачів. На початку було 200 тисяч без світла. Востаннє 70 тисяч, здається, повідомляв Терехов. Але вдається зберегти роботу електротранспорту і критичної інфраструктури.

– Однозначно можемо сказати, що місто ж провело дуже велику роботу щодо встановлення нових когенераційних установок, які в тому числі забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. І це важливий момент, оскільки, на жаль, ми дуже близько знаходимося до ворога, тому застосування будь-яких засобів ураження призводить до того, що відбуваються руйнації на підстанціях.

– Терехов повідомляв у жовтні про пошкодження трансформаторних підстанцій. Їх станом на зараз три було?

– Саме в останні два місяці ворог завдає ударів саме по об’єктах енергетики. До цього протягом 2025 року таких ударів не фіксувалося. Але я хочу сказати, що, наприклад, “прильоти” ворожих КАБів або “шахедів”, якщо безпосередньо біля лінії електропередачі й настає пошкодження, це також прямо несе за собою відключення споживачів по місту Харкову. У нас таких дуже велика кількість прикладів. Останній “приліт”, ми ж знаємо, що також три райони міста Харкова протягом чотирьох годин були без світла саме через те, що була пошкоджена лінія електропередачі.

– Щодо підстанцій, все ж таки, якщо повернутися, це три підстанції в яких районах?

– Холодногірський, Новобаварський і Немишлянський райони міста. Це там, де були завдані удари. По Холодногірському району, ми знаємо, що була комбінована атака, там понад 17 БпЛА типу “Шахед” було ворогом застосовано. І було пошкоджено дуже серйозно обладнання. Ми вийшли в такий блекаут десь протягом доби. Але враховуючи те, що комунальні служби, Харківобленерго допомагають ліквідовувати наслідки, дуже швидко вдалося електропостачання відновити.

– Про графіки відключень електроенергії. Можете з боку департаменту розповісти, яку ви роботу проводите.

– Наше завдання – дати оперативну інформацію службі 1562. Про графіки відключень електроенергії, якщо такі надає обленерго. Тобто ви повинні розуміти, що все, що стосується електропостачення в місті Харкові, це зона відповідальності Харківобленерго. І від них залежать графіки, аварійність чи черговість. Якщо це аварійні відключення, ніяких графіків бути не може. На те вони аварійні й називаються. Аварійні відключення від плану відрізняються тим, що є потреба щодо балансування енергосистеми України. Тому вони вводяться секторами, вони можуть вводитися рандомно, без попередження, саме для того, щоб оперативно стабілізувати ситуацію. Якщо це планове відключення, черги, то таку інформацію ми намагаємось отримати оперативно в обленерго і в першу чергу своєчасно сповістити 1562, всі наші соціальні мережі, офіційні телеграм-канали мерії й журналістів для того, щоб людина знала плюс-мінус, коли чекати світло. Але при аварійних відключеннях ні оператори 1562, ні ми, і дуже часто й обленерго не знає, коли ця ситуація стабілізується. Як тільки енергосистема дозволяє стабілізувати ситуацію, звичайно, що обленерго скасовує графіки аварійних відключень.

“Те, що робили Харківські теплові мережі, – це нереальні речі”

– Чи відпрацьовували оперативний план на випадок відсутності опалення? Чи такий сценарій взагалі не розглядають?

– Були ситуації у 2022 та 2023 роках, коли місто перезапускало повністю з нуля опалення. Керівництво Харківських теплових мереж повністю розуміє, як і що потрібно робити. Такого досвіду напевно немає в жодному місті України. Бо те, що робили Харківські теплові мережі, – це нереальні речі. Під час зимового періоду перезапустити опалення і не один раз. Тому всі готуємось і робимо все для того, щоб мінімізувати наслідки обстрілів.

– Тобто навіть в теорії, бо харків’яни переживають, що не буде опалення, комунікації у квартирах всі позамерзають, такого варіанту у принципі бути не може?

– Ми ж не можемо прогнозувати, що країна-агресор завтра може зробити. Єдине можу сказати, що ми готові до будь-якого розвитку подій. Як і профільні служби міста, комунальні служби, так і ДСНС, поліція, наш Ситуаційний центр і безпосередньо ті, хто займається забезпеченням Харкова.

– А от який найгірший сценарій, до якого ви готуєтесь?

– У нас є низка документів, непублічних, які регламентують повністю, що ми повинні робити у випадку, наприклад, повного блекауту або знеструмлення систем енергоживлення, або якихось об’єктів критичної інфраструктури. Усі ці плани відпрацьовані. І я впевнений в тому, що всі виклики ми подолаємо.

“Усі базові станції мобільних операторів по місту Харків автономні”

– Який період був найважчим для енергосистеми міста?

– Нам потрібно для цього згадати 2023 рік, коли місто було практично три доби без електропостачання. І це, напевно, був найважчий період. З цього були зроблені дуже серйозні висновки. У першу чергу операторами мобільного зв’язку. Бо перше, на що скаржилися харків’яни, – це відсутність зв’язку. Бо базові станції не були забезпечені генераторами, були там старі акумуляторні батареї, які не тримали тривалий час. Оператори мобільного зв’язку провели дуже велику роботу, особливо протягом 2025 року щодо заміни цих акумуляторних батарей, щодо забезпечення резервних джерел живлення. Ситуація покращилася значно. Звичайно, що це одна тільки невеличка складова. Є питання із забезпечення генераторами, ви ж бачите, що наш весь соціально відповідальний бізнес забезпечений генераторами. Усі прекрасно пам’ятають цей період – початок і кінець 2023 року, коли місто все було у звуках генераторів. При цьому ми незламані й витримали. Тому я впевнений, що ми витримаємо всі виклики, які перед нами ставить ворог.

– Напередодні цієї зими оператори мобільного зв’язку також готувалися? Вони зараз всі автономні?

– Так, у нас усі базові станції по місту Харків автономні. Я ж кажу, що ситуація значно покращилась, ніж була до цього.

“У цьому році міським головою прийнято рішення про збільшення кількості пунктів незламності”

– Чи займається ваш департамент організацією роботи пунктів незламності? Якщо так, то як буде цього року?

– Це одна з наших прямих функцій. Спільно з адміністраціями районів, з комунальними підприємствами Харківської міської ради, з департаментом освіти здійснюємо забезпечення. У цьому році міським головою прийнято рішення про збільшення кількості пунктів незламності. Буквально днями буде додатково офіційно оголошено їхню додаткову кількість, але ми вже ведемо підготовчу роботу щодо забезпечення нових пунктів незламності, додаткових. Ну і, звичайно, щодо укомплектування тих, що вже були в місті Харкові. Їх до цього було 77, зараз цифра значно збільшиться. Тому перевірка всіх генераторів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, буржуйками, засобами першої потреби, все це місто забезпечує. У цьому нам допомагає соціально відповідальний бізнес і те, що ми з матеріального резерву міста виділяємо на ці всі речі.

– Це щороку збільшують кількість пунктів незламності?

– Ні, це саме в цьому році, бо бачимо оперативну обстановку і ті виклики, які можливі для нас. Тому, я ж сказав, що всі ці плани відпрацьовані. Збільшення цих пунктів дасть можливість, щоб у мікрорайонах міста Харкова люди могли за необхідності скористатися послугами, які надають пункти незламності.

– Якщо харків’яни, наприклад, ще не знають, де поблизу їхнього будинку пункт незламності, як вони можуть його знайти? І як вони будуть відкриватися, в якому режимі працювати?

– По-перше, Геопортал міста Харкова – це наш офіційний ресурс, де люди можуть дізнатися. І, звичайно, що додаток “Дія”. Враховуючи те, що в нас днями буде комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де буде затверджений додатковий список пунктів незламності, ця інформація оперативна буде оновлена. Тому людина або в “Дії”, найпростіше, або на Геопорталі може зайти й подивитися перелік пунктів незламності. Щодо графіка функціонування – у разі настання надзвичайної ситуації протягом двох годин пункти незламності відкриваються і працюють до завершення такої надзвичайної ситуації, тобто в цілодобовому режимі.

“Статистика 2025 року каже про те, що по місту у 90% всіх випадків застосовуються саме БпЛА типу “Шахед”

– Цьогоріч ваш департамент почав надавати статистику по обстрілах, яку публікують у телеграм-каналі мера Ігоря Терехова. Дуже вам за це дякуємо, ця інформація дуже нам стала в пригоді, журналістам. Хотіла спитати, от підбиваючи попередні підсумки року, який місяць або місяці були найважчими для Харкова?

– Однозначно можу сказати, що червень і квітень 2025 року станом на сьогодні – це найважчі місяці для міста Харкова, бо в нас за червень було 142 ворожі обстріли, в нас тоді постраждало 157 людей, з них 25 дітей і 15 людей загинуло. І квітень-місяць – це 136 ворожих обстрілів. Такий був теж тяжкий для нас, двоє дітей тоді загинуло. Як правило, це комбіновані удари були, безпосередньо БпЛА типу “Шахед” або “Герань-2”, їх по-різному називають. Але статистика 2025 року каже про те, що по місту у 90% всіх випадків застосовуються саме БпЛА типу “Шахед”. Якщо минулого року це були КАБи, здебільшого 80% всіх ударів по місту прийшлося саме на удари КАБами, то в цьому році це “шахеди”. І ви ж бачите, що тактика змінилася, бо в нас перший комбінований удар “шахедами” був у квітні 2025 року, коли ворог завдав одночасно по дев’яти локаціях міста Харкова ударів. Це були рандомні удари. Тоді в нас і центр постраждав, і багатоквартирний будинок, і автозаправна станція, і все це було зроблено таким чином, щоб, знаєте, посіяти паніку і дезорієнтувати екстрені служби, комунальні служби міста Харкова. Бо саме тоді сталося влучання по території обласної лікарні, коли було 54 людини, які лежачі, це маломобільні групи. І я дуже пам’ятаю цей день, бо це для нас був виклик – одномоментно на дев’яти локаціях забезпечити проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

– Чи можете ви назвати також статистику щодо останнього місяця? Я не знаю, це буде повний вересень, або, можливо, за середину жовтня також є якісь цифри?

– За жовтень є, але я думаю, що коректно буде, що ми в кінці місяця, як і завжди, опублікуємо. За вересень-місяць у нас було 36 ворожих обстрілів, наймасовіший день – 23 вересня, 18 БпЛА типу “Шахед, це якраз був удар по підстанції в Холодногірському районі міста Харкова. Вісім КАБів і дві ракети “Іскандер”, це в нас саме за вересень 2025 року така статистика.

– Ви вже трошки торкнулися теми, якою зброєю Харків атакують найбільше, тобто це були “шахеди”. А на другому місці?

– Друге, як правило, це в нас оці ударні БпЛА типу “Молния”, V2U – новий тип, був застосований по місту Харкову. Ланцети. Тобто ми кажемо про те, що другий тип озброєння – це оці малі безпілотники.

“Сталося влучання FPV-дрона. І тому всі засоби протидії вже певним чином встановлюються”

– FPV вже почали долітати, чи фіксуєте ви цю загрозу?

– Фіксуємо цю загрозу. Прокуратура офіційно підтвердила, що, так, у нас два дні тому сталося влучання FPV-дрона. Удар по гуртожитку був у Київському районі міста Харкова, по вулиці Алчевських. Ми вже розуміємо технічно, як він долетів до міста, в першу чергу військові це розуміють. І тому всі засоби протидії вже певним чином встановлюються. Це не новина, бо місто Харків – це полігон, на жаль, для випробувань для ворога, бо саме Харкову вперше був застосований УМПБ у 2024 році, потім він був застосований вже на Запорізькому напрямку. Те ж саме БпЛА “Молния”. Восени 2024 року Харків став першим містом в Україні, по якому були застосовані ці безпілотники. Тому дуже важливо, що Ситуаційний центр оперативно на всі ці речі реагує, спільно з військовими відпрацьовуються всі ці засоби протидії. І я більше можу сказати, що міський голова в курсі всіх цих подій, і всі вживаються заходи щодо забезпечення належним чином підрозділів ЗСУ, які забезпечують оборону Харкова. Місто ж постійно підтримує субвенціями ЗСУ, тому всі проблеми, які виникають під час саме оцих ударів, все ж аналізується. Ви ж не думаєте, що ніхто нічого не робить, не розуміє. Тобто на будь-яку дію ворога є протидія.

– Дрони на оптоволокні також обговорюють, така загроза для Харкова існує наразі?

– Станом на сьогодні цієї загрози не існує. Але знову скажу, що ситуація, враховуючи те, що динамічно розвивається, всі ці речі відслідковуються, аналізуються і на випередження приймаються відповідні рішення.

– Щодо КАБів. Достатньо довго КАБів не було, а от декілька днів тому вже знову розпочалися удари КАБами. З чим ви це пов’язуєте?

– Я вже не раз зазначав, що те, що по місту значно скоротилася кількість ударів КАБами, це виключно заслуга ЗСУ. Я пропоную на цьому поставити крапку в частині КАБів, бо є відповідні технічні рішення.

“Тактика ворога на сьогодні така, що він вибирає безпосередньо об’єкт і всім, чим тільки може, завдає ударів”

– Про тактику. Також ви трохи торкнулися вже цієї теми. Навесні були комбіновані удари. Яка зараз тактика?

– Якщо раніше ворог застосовував, наприклад, ракети, “шахеди”, КАБи точково, то зараз, як правило, це комбінований удар в одне місце. Ви пам’ятаєте цивільне підприємство в Київському районі міста Харкова. По цьому підприємству було завдано 46 ударів безпілотниками, чотирма КАБами і двома ракетами “Іскандер”. Просто вдумайтесь у ці цифри. Одне єдине підприємство і така кількість засобів ураження. І тоді ж у нас загинуло сім людей. І ця пошуково-рятувальна операція, яка тривала 12 днів, після удару по “Епіцентру” – це друга за складністю, яка була по місту.

Тому тактика ворога на сьогодні така, що він вибирає безпосередньо об’єкт і всім, чим тільки може, завдає ударів. Саме по одній точці. І це, звичайно, проблема, оскільки, якщо ми кажемо про об’єкти енергетичної інфраструктури, то ми ж розуміємо, що це ж пошкодження які. Один удар і десяток ударів – це ж різні речі. І ви ж розумієте, що у ворога ж тактика наступна. Вони чекають, коли приїдуть екстрені служби, комунальні на місце й завдають повторних ударів. У нас є реальний приклад два місяці тому, коли був знову такий удар по Київському району Харкова, коли під обстріл потрапили й ми, разом з рятувальниками, з нашими комунальними службами. На щастя, Ситуаційний центр завчасно встиг попередити по радіозв’язку за 30 секунд, як по нас прилетіла ворожа ракета. Усі зуміли спуститися в укриття. І це врятувало життя. Бо удар “Іскандером” по скупченню людей – це дуже серйозне питання було б.

“У 90% випадків ми ще, коли летить, розуміємо, що це летить саме”

– Як ви одразу визначаєте тип зброї, яка летить на місто? Адже навіть прокуратура потребує певного часу для точного встановлення. І чи ви співпрацюєте з прокуратурою в цьому питанні?

– Звичайно, що ми співпрацюємо і з прокуратурою, і з Ситуаційним центром Національної поліції. І в нас дуже добра комунікація й взаємодія. По-перше, з відповідних систем спостереження ми розуміємо попередньо типи зброї. І друге – специфіка роботи нашого департаменту. Наші фахівці поруч з ДСНС одними з перших виїжджають на місце “прильоту”. І враховуючи той досвід, який ми маємо, дуже часто ми попередньо вже можемо сказати на місці, що саме, чим ворог завдав удару. Тому і дуже швидко така інформація з’являється. І якщо це КАБ, ракета або “шахед, ми у 90% випадків можемо одразу сказати. А тип ракети, наприклад, буде встановлено пізніше. Тип КАБу – 250, 500, УМПБ Д-30 або там новий модифікований. Це вже такі подробиці, які трошки пізніше вже саме досліджують вибухотехніки й прокуратура. Але в 90% випадків ми ще, коли летить, розуміємо, що це летить саме.

“Якщо ми беремо нашу статистику від початку війни, найобстрілюваніший район міста – це Київський район”

– Ви неодноразово підкреслювали, що в місті немає безпечних районів, але все ж таки статистика є. Статистика за цей рік, по якому району найбільше гатили і які стали умовно безпечними.

– Якщо ми беремо нашу статистику від початку війни, найобстрілюваніший район міста Харкова – це Київський район. Він найпостраждаліший і, до речі, це мій рідний район, тому особливе до нього є відношення. І в цьому році також ми бачимо, що 92 удари прийшлося саме на Київський район Харкова. На жаль, географічно так склалося, що Київський район знаходиться найближче до лінії зіткнення. І район дуже великий за своєю площею, тому він – найпостраждаліший. Щодо того, де найбезпечніше, немає безпечного району міста. Я просто наведу приклад. Слобідський район, який був умовно безпечніший до 2025 року, в нас була статистика, коли за червень-місяць його тричі обстрілювали, причому такими масовими зарядами, що в нас там виникали п’ять, сім, вісім, десять локацій і велика кількість постраждалих і загиблих, велика кількість пошкодженого комунального майна. Або Новобаварський район міста, який дійсно більш-менш також був безпечний, я пам’ятаю просто місяць, коли по цьому району ворогом були застосовані всі можливі засоби ураження.

– Менше обстрілів було по?

– Менше обстрілів було по Слобідському, по Індустріальному району, по Основ’янському, але я ж кажу, що ця ситуація дуже динамічна. Тому точно ми нікого не закликаємо переїжджати в якісь інші райони міста, бо рівно небезпечно в усіх місцях.

– Чи можете ви назвати цифри по постраждалих і загиблих цього року?

– Від початку 2025 року в нас постраждало 859 людей, з них 97 – це діти. Загинуло 33 особи, з них троє дітей.

“Ми співпрацюємо з TLk News. І є певні речі, коли він нам навіть підказує і попереджає про загрозу”

– Чи не розглядали ви такий варіант, аби створити телеграм-канал чи якийсь інший канал в соцмережах, аби робити оповіщення, як роблять моніторингові канали?

– По-перше, є канал офіційний Повітряних сил ЗСУ, який інформує про це. Друге, що можу сказати, ми співпрацюємо з TLk News. І в нас дуже добра комунікація і взаємодія. І є певні речі, коли він нам навіть підказує і попереджає про загрозу. Це не реклама, але ми з Андрієм в дуже добрих відносинах і дуже багато речей, коли він нам підсвідчує те, що, наприклад, не бачимо ми або військові, з якими ми співпрацюємо по прямій телефонній лінії. Ситуаційного центру функціонал трошки інший. Якщо ми будемо ще вести телеграм-канали, ну, це час, це інший функціонал. І давайте все-таки кожен буде займатися своєю справою.

“Ми бачимо все, що пишуть містяни. І о другій годині ночі, і о четвертій ранку, якщо бачимо, що є така інформація, у нас одразу співробітники виїжджають”

– Ще з кимось співпрацюєте?

– У нас є окремий функціонал – це моніторинг соціальних мереж. Цим займається відповідний відділ Ситуаційного центру. У нас є комунікація з адміністраторами телеграм-каналів усіх. Мається на увазі реагування на комунальні аварії, на якісь там надзвичайні події по місту, наприклад, ДТП або закрите укриття. До речі, ми бачимо все, що пишуть містяни. У нас навіть і о другій годині ночі, і о четвертій ранку, якщо бачимо, що є така інформація, у нас одразу співробітники виїжджають і відкривають, якщо є такі випадки. Дуже часто буває, що людина замість того, щоб подзвонити в профільну службу, на 1562 або на екстрений телефон, все це кидає на публікацію до адміністраторів телеграм-каналів. Тому вся ця інформація аналізується 24/7 і відповідним чином всі служби міста реагують одразу.

– Куди скаржитись на закрите укриття?

– 1562.

– І хотіла б уточнити, як це так, що в Андрія з TLk News є якась інформація є, якої у вас немає?

– Це питання його комунікації, я коментувати це не можу. Але враховуючи його досвід, що він був єдиний телеграм-канал, який у 2022-му попереджав харків’ян про небезпеку, і, повірте, в нього були зовсім інші засоби невійськового характеру, за якими він міг визначити, що, наприклад, ідуть пуски ракет з Бєлгорода. Для Ситуаційного центру дуже важливі декілька джерел інформації. Щоб їх правильно можна було відпрацювати, попередити, згодом поговоримо про систему оповіщення, є дуже велика складова інформаційна. У нас є реальні приклади, коли за допомогою інших засобів невійськового характеру, той же канал TLk попереджав про небезпеку, яка потім, через деякий час, підтверджувалася вже засобами військового спостереження. Тому ця комунікація дуже важлива і я ще раз хочу подякувати і всім телеграм-каналам міста Харкова, які з нами співпрацюють, і адміністраторам. Бо навіть “прилітна” історія, коли людина, на жаль, замість того, щоб зателефонувати за номером 112 або 101, бере, знімає і зразу в телеграм-канал хоче направити, адміністратори нам цю інформацію в першу чергу скидають і не публікують її. І оця взаємодія дає змогу оперативно побачити картинку ще до виїзду екстрених служб і розуміти, які сили й засоби необхідно направляти.

– А коли в телеграм-каналах з’являються фото та відео після “прильотів”, ще до офіційного дозволу їх публікувати, як ви з цим працюєте?

– Напевно в 90% випадків вони публікують саме після офіційної інформації. Не знаю, можливо є деякі факти, але та норма про три години, як і казали, ми знову-таки з нашого досвіду бачимо, що всі намагаються про всяк випадок не публікувати. Я знаю, що є там речі, наприклад, останній обстріл по лікарні, ми бачили, що там відео протягом 10 хвилин було з якимись плашками, типу це не прив’язка до місця події, виставлено певними телеграм-каналами. Я ж кажу, це питання до правоохоронних органів. Тому, в принципі, адміністратори, більшість з них адекватні і розуміють, що це в першу чергу несе загрозу тим, хто допомагає, хто на місці проводить аварійно-рятувальні роботи.

– Часто вони публікують небо, червона заграва й дим йде. І вважають, що там не можна розгледіти локацію.

– У більшості випадків, якщо телеграм-канали одразу публікують, вони дійсно намагаються хоч якось зробити так, щоб не було прив’язки до безпосереднього місця. Звичайно, ми вважаємо, що це несе пряму загрозу, бо ворог моніторить всі наші телеграм-канали.

“У нас не було жодної ситуації, щоб тривога в Харкові звучала після вибуху. І це найголовніше досягнення”

– Давайте тоді перейдемо до теми диференційованої тривоги, яка запрацювала у нас в лютому. Також можете підбити підсумки, на скільки тривог в місті було менше за часом, ніж в області.

– Дуже серйозний був виклик і проєкт для Харкова, бо міський голова Ігор Терехов поставив завдання, щоб ми зробили таку систему, яка в першу чергу зможе сповістити всі категорії населення. Друге, яка буде включатися до вибуху, а не як це було, після, до тривоги. Яка буде автономною і, найголовніше, яка буде диференційована. Це було найскладніше, напевно. У надкороткий термін були проведені всі відповідні процедури, монтаж, в першу чергу силами комунальних підприємств Харківської міської ради. Ця система була змонтована, проєктна документація була погоджена з обласною військовою адміністрацією, з ДСНС України в Харківській області. Виконані всі вимоги, які передбачені відповідною постановою Кабінету міністрів. І цю систему ми запустили на початку 2025 року. Спочатку в тестовому режимі спробували її. А потім вже почали її використовувати повністю з усіма відповідними дозволами. Якщо брати реальну статистику, ми її також надаємо за кількістю тривог за кожний місяць і вона офіційно публікується на офіційному телеграм-каналі нашого очільника міста, у середньому ми на 40-50% зменшили кількість тривог порівняно з Харківською областю. Але я хочу зазначити дуже важливий момент. У нас не було, ще раз, жодної ситуації, щоб тривога в місті Харкові звучала після вибуху. І це найголовніше досягнення. Я трошки розповів про механізм проходження інформації. Раніше процедура виглядала наступним чином. Є оперативні чергові Повітряних сил ЗСУ, які виявляють відповідну ціль. Ця інформація передається на різні повітряні командування. Ці повітряні командування передають інформацію потім до Генерального штабу. З Генерального штабу ця інформація переходить на ДСНС України. ДСНС України цю інформацію передає на обласну військову адміністрацію. А потім обласна військова адміністрація передає її вже безпосередньо до нас. Оцей весь ланцюг в середньому займає півтори-дві хвилини. І тому я можу точно зазначити, офіційно, що в нас було як мінімум шість випадків протягом 2025 року, коли сигнал тривоги ми включали враховуючи оперативну обстановку. І тривога звучала ще до “прильоту” засобів ураження. Я наведу просто елементарний приклад. Був удар ракетою “Іскандер” по Основ’янському району міста, коли в нас була найбільша кількість постраждалих за весь період війни – 113 людей. Касетний “Іскандер” просто посеред спального району, біля багатоповерхівок. Ми тоді сигнал тривоги дали за 50 секунд. Як була виявлена ця ракета? Відповідними технічними засобами. А сигнал на включення тривоги, який пройшов цей весь ланцюжок, ми отримали вже після першого удару ракети. Але включили ми її, враховуючи те, що в нас була оперативна обстановка. Тому були внесені зміни в постанову Кабінету міністрів, які дозволяють оперативно-черговим службам і в першу чергу нашому Ситуаційному центру тривогу оголошувати за наявності реальної загрози й оперативної інформації.

“Після запровадження диференційованої тривоги люди на 30% стали більше спускатися до укриттів. У першу чергу, звичайно, що це пов’язано з комбінованими атаками”

– Яким зараз є ланцюжок цей?

– Безпосередньо це військові, які виявляють, і одразу команда нам на включення. Тобто першоджерело інформації. І це дійсно дуже серйозний показник, бо це життя людей. Ми ж розуміємо, що на сигнал тривоги орієнтуються і підприємства, і заклади, і установи, і мешканці. І я вам хочу більше сказати, ми ж ведемо статистику. Ми ж бачимо, що люди дійсно стали користуватися укриттями. Особливо, коли йдуть комбіновані атаки. Тобто якщо, скажімо так, раніше містяни йдуть, не йдуть, зараз вони в укриття ходять. Навіть в найпростіші укриття.

– А можете поділитися цією статистикою?

– Після запровадження тривоги, ми бачимо зростання на 30%. Що люди на 30% стали більше спускатися до укриттів. У першу чергу, звичайно, що це пов’язано з комбінованими атаками. І тому питання укриттів на особистому контролі міського голови. Департамент був створений на початку 2024 року. За цей весь період понад 250 додаткових укриттів було по місту відкрито. Була проведена відповідна робота з бізнесом, з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Це і нові найпростіші укриття на базі КП «Жилкомсервіс», тобто це підвали багатоквартирних будинків, де відповідні наводяться порядки. І це система контролю доступу до таких укриттів. Зараз є така відповідна програма у профільного департаменту житлово-комунального господарства, де встановлюється електрозамок, який інтегрований з нашою системою оповіщення, і у випадку загрози, при натисненні сигналу тривоги, ці електрозамки відкривають укриття. Це для того, щоб унеможливити крадіжки в цих підвалах.

– Це ж невеликий відсоток обладнаний такими системами?

– У нас 2730 найпростіших укриттів і більше ніж тисяча вже обладнані такими системами.

– Бізнесу стало легше після запровадження диференційованої тривоги?

– Однозначно, так. По-перше, практично весь соціально відповідальний бізнес інтегрувався з нашою системою оповіщення. Тобто створили свої об’єктові системи. Це всі великі гіпермаркети, супермаркети, розважальні заклади. Тобто при ввімкненні нами тривоги, ця тривога автоматично вмикається в цих закладах. Враховуючи ту статистику, яку ми бачимо, і Центри адмінпослуг, і банки, і установи, і супермаркети стали працювати набагато більше саме завдяки тому, що є диференційована тривога.

– Нагадайте, будь ласка, чому не можна диференціювати тривогу по районах міста?

– По-перше, це не передбачено законодавчо. Друге, райони міста Харкова не є адміністративно-територіальними одиницями. Третій момент, будь-який військовий вам підтвердить, що неможливо спрогнозувати, куди на території міста влучить засіб ураження. І найголовніше, ми ж розуміємо, що система оповіщення побудована таким чином, що вона складає загальну систему, загальний звук по всьому місту Харкову. Саме для того, щоб людина могла будь-якими засобами почути цей сигнал тривоги. Бо в нас же реалізоване переривання трансляції радіо з “Суспільним”, з іншими радіомережами. Тобто для того, щоб всіма доступними способами людина була поінформована про небезпеку.

– Ви планували ще переривати телетрансляцію. Як це буде реалізовано?

– Технічно йдуть зараз переговори з нашим національним телеканалом “Суспільне”. Відповідно до саме цієї постанови ми зобов’язані переривати національний державний телерадіоканал. По телебаченню йде такий процес. І в нас є і плани на наступний рік – це і на наших електронних білбордах, і в торгівельних центрах. Ми хочемо, знаєте, удосконалити більш. До речі, хочу сказати, що дуже велика кількість підприємств за 2025 рік саме встановила таку систему, яку встановило місто Харків, інтегрувалася до нас і створила об’єктову систему. Це пряма вимога законодавства. Тому всі підприємства повинні це виконати і інтегруватися саме до нашої системи оповіщення.

– А скільки інтегрувалося вже наразі?

– Ну, якщо ми беремо з торгівельними центрами, з мережами, з об’єктами, то це більш як 200 об’єктів.

– А мають?

– Є над чим працювати, скажімо так. Вони всі йдуть назустріч. І я просто наведу приклад, що всі підземні школи, які нові місто будує, вже автоматично інтегруються до нас. Бо зразу закладається так, що ця система оповіщення робиться на підземних школах.

– Чиїм коштом відбувається ця інтеграція?

– Інтеграція за рахунок безпосереднього об’єкта. Місто на це кошти не витрачає.

“Постанова Кабміну чітко визначає, скільки повинна бути тривога. Не менше ніж три хвилини. І вимагає спочатку включення сирени”

– У жовтні помічала, що у нас повітряна тривога вмикається, коли йде загроза балістики з Криму.

– Я прокоментую, так. Проблема в тому, що коли застосовуються саме пускові установки типу С-300, С-400 або “Іскандер”, ми розуміємо дальність польоту. Харківська область знаходиться саме на межі такої дальності. І, знаєте, тут та ситуація, коли ми краще її включимо і через сім хвилин дамо відбій, ніж ми її не включимо і воно прилетить. Буквально місяці чотири тому, коли був комбінований удар по Україні, були запущені ракети “Калібр” з Чорного моря. Ці ракети пролетіли пів України й прилетіли в результаті по місту Харкову. Тому аналізуючи всі ці загрози, місто зробить так, щоб людина була попереджена. Ми можемо однозначно констатувати, що сама кількість тривог збільшилася, але тривалість тривог значно зменшилась.

– Якось ще покращувати систему будете? За моїм спостереженням, тривога починається зі звукового сигналу, а потім наприкінці вже повідомляють про тип загрози. Якщо іде рахунок на секунди, чи не логічніше було б на початку переривати звуковий сигнал і давати голос саме про тип загрози?

– Щодо цього питання відповім, бо бачив коментарів багато у телеграм-каналах, що чи можна її менше зробити за гучністю, чи можна її зменшити до 30 секунд. Перше, постанова Кабміну чітко визначає, скільки повинна бути тривога. Не менше ніж три хвилини. Я ще раз звертаюся до всіх харків’ян – ставитися з розумінням. Не може тривога лунати менше, ніж три хвилини. Це пряма вимога законодавства. Другий момент щодо типу загрози. Знову-таки, обов’язковий сигнал – це “увага всім”, це сирена. Додатковий – це саме мовне сповіщення про тип небезпеки. Постанова ця вимагає спочатку включення сирени. Потім за необхідності і за можливості йде саме оповіщення про тип загрози. Не може бути по-іншому. І тому я ще раз закликаю: на сирену в місті Харкові потрібно реагувати. Тип загрози, до речі, якщо ви користуєтесь мобільним додатком “Повітряна тривога”, наші оператори одразу включають під час тривоги, от тільки оголошується тривога по місту Харкову, одразу пишеться тип загрози. Що саме загрожує: ударні БпЛА, ракети, авіаційні бомби. Тобто всі сигнали цивільного захисту записані. І якщо у людини є мобільний додаток, і до речі, ми всіх закликаємо його встановити, там можна навіть відключити звук, щоб була тільки вібрація. Враховуючи те, що в нас більшість зі смартфонами, ми думаємо, що це такий серйозний показник.

“У нас були скарги, ну більше від старшого покоління. Бабуся років 80 з чимось зверталася, просила, щоб це був голос Левітана”

– Чий голос повідомляє харків’янам про тип загрози? Це реальна людина, штучний інтелект? І чому дівчина?

– Це реальна людина, працівниця ДСНС. Голос, чому був вибраний жіночий, ми спілкувалися з психологами й все-таки вирішили, що буде краще, якщо це буде дівчина. І це буде мати нормальний вплив на те, щоб на цей сигнал реагували. Хоча в нас були скарги, ну більше від старшого покоління. Бабуся років 80 з чимось зверталася, просила, щоб це був голос Левітана. Але враховувався досвід, по-перше, інших міст, і психологи нам порадили все-таки зробити це жіночим голосом. Тому це сигнали, які записані, щоб ніхто не думав, що це в мікрофон кожен раз наш диспетчер Ситуаційного центру оголошує. Це записані сигнали, які завантажені відповідним чином на сервер системи оповіщення.

– Чи працюватиме диференційована система у випадку блекауту? Маю на увазі оці сирени, що на вулиці.

– Звичайно. Цією ж постановою передбачено, що вона має автономне живлення. Я більше можу сказати, вже місто це перевіряло, і навіть останні ці невеличкі блекаути, ми бачимо, що ця система оповіщення працює. Запас є відповідний, з міркувань безпеки ми оголошувати не будемо, але там достатній запас резервного живлення, щоб оповіщати людей навіть під час повного блекауту.

“Служба “1562” була віддана в наше підпорядкування у вересні 2025 року. Там зараз відбувається певна реформа”

– Ви здійснюєте також моніторинг діяльності служби “1562”? Чи можете сказати також цьогоріч які були найпопулярніші виклики? І скільки часу йде в середньому на обробку заявки?

– За дорученням міського голови Ігоря Терехова служба “1562” була віддана в наше підпорядкування у вересні 2025 року. Ми працюємо неповні півтора місяця. Там зараз відбувається певна реформа. Ми хочемо удосконалити роботу цієї служби. Але я точно можу сказати, що 1562 – це найзапитуваніший номер у харків’ян. Якщо номери 112 і 101 приймають в середньому 2,5 тисячі дзвінків, то наші оператори приймають 3,5, 5, 6 тисяч. Наприклад, під час останнього блекауту у нас понад 7 тисяч звернень за добу було оброблено нашими операторами.

– І ви просили не звертатися щодо електрики.

– І я ще раз хочу звернутися до харків’ян з приводу цих моментів блекаутів. Як тільки буде інформація і можливість, одразу місто публікує інформацію про графіки відключення. Ви повинні зрозуміти, що обстріл і відключення енергосистеми – це дуже складний і непростий процес. Коли людина зараз телефонує на 1562, якщо, наприклад, є в місті частковий блекаут, то йде одразу голосове повідомлення, що в місті є проблеми з електропостачанням, щоб людина не чекала на лінії. Але якщо людина хоче дочекатися і ще раз почути від оператора, що в місті блекаут, вона тим самим займає лінію. Бо, вибачте, під час відключення електропостачання в нас є велика кількість людей, які застрягли в ліфтах. Вони елементарно повинні чекати, бо є штучна черга, тому що людина хоче почути, коли буде світло. Коли буде світло – одразу буде опубліковано. До речі, в нас є офіційний мобільний додаток “1562”, він доступний на платформі Android і на iOS, і ми всім рекомендуємо його завантажити, бо там можна електронне звернення подати буквально у два кліки. Це спрощує процес роботи операторів, зменшує навантаженість лінії і дає змогу побачити інформацію, бо там також повідомлення по відключеннях по місту в режимі онлайн приходять. Не може півторамільйонне місто, у нас останні дані, які міський глава озвучував, мільйон двісті, мільйон триста… Не може такий потік телефонних дзвінків одномоментно опрацювати будь-яка кількість операторів, хоча ми їх зараз збільшимо у два рази, що було до цієї реформи.

“З початку року ця служба вже прийняла більше, ніж пів мільйона викликів. Жодна служба в Україні не має такого показника”

– Тобто від початку року найпопулярнішим запитом була саме електроенергія?

– Це, звичайно, стихія, яка була в нас в сьомому місяці цього року, щодо стихії була дуже велика кількість звернень. Зараз у зв’язку з цими блекаутами, звичайно, питання номер один – це електропостачання. Саме зараз у службу “1562” в нас призначена молода креативна команда. Я думаю, що ми дуже швидко закінчимо цю реформу і харків’яни значно відчують швидкість реагування на такі проблеми. Але ми просимо вас допомогти нам, зараз поки йде реформа, щоб не займали зайвий раз цей номер телефону. Якщо брати статистику, з початку року і ще до передачі нашому департаменту ця служба вже прийняла більше, ніж пів мільйона викликів. Жодна служба в Україні не має такого показника.

– Напередодні департамент отримав перше обладнання контролю радіаційної безпеки. Що це таке? Чому перше? І як ви його використовуватимете?

– Складовою цивільного захисту є захист населення від радіації, від аварій на хімічно небезпечних об’єктах. Тому зараз місто будує автоматизовану систему контролю і моніторингу радіаційної обстановки, хімічної загрози. І в межах цього в нас відбувається дуже плідна співпраця в першу чергу з польським благодійним фондом “Польща допомагає Україні”. Це буде дуже серйозний вклад в систему цивільного захисту. Бо, я вам скажу чесно, завдяки позиції міського голови взагалі єдина державна система цивільного захисту і наша місцева система цивільного захисту вийшли на інший рівень, реально. У нас середній вік працівника департаменту – 29 років, це наймолодший департамент в мерії. І ми змогли набрати таку команду, в яких горять очі, які готові працювати заради нашого міста, які готові працювати заради харків’ян, готові в будь-який час доби йти і робити те, щоб люди себе відчували в безпеці, щоб якнайшвидше можна було ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій. Це дуже важлива робота.

“Люди забули, що коли машина їде з сиренами, з мигалками, вона їде не за продуктами, вона не їде на якісь там заходи, вона їде реально рятувати життя і здоров’я”

– Можливо, ми ще щось не проговорили, не порадили харків’янам, або, можливо, якісь проблемні питання.

– Ми б дуже хотіли звернутися до харків’ян. Якщо, не дай Боже, стається надзвичайна ситуація, “приліт”, або просто там пожежа, ДТП, потрібно телефонувати на номери 101 та 112. І ми це дуже вас просимо робити. Бо попри те, що, дійсно, у нас є Ситуаційний центр, зараз час виявлення надзвичайної ситуації, “прильоту” скоротився з 2-3 хвилин до 15-20 секунд, завдяки тому, що у нас спеціалізована система відеоспостереження встановлена. Але це ж не знімає ситуації, коли людина з телефону безпосередньо з місця події передає вже попередню обстановку. Тому прохання до всіх харків’ян, не дай Боже, коли стається “приліт” або НС, не потрібно діставати телефон і знімати, потрібно в першу чергу взяти й сповістити відповідні екстрені служби. І другий момент, до наших водіїв хочу звернутися. За тією статистикою, яку ми бачимо, в нас стали екстрені служби дуже погано пропускати водії. На жаль. І ми з цим стикаємося постійно. Відбуваються ДТП з машинами спеціальних служб, екстрених служб. У нас в цьому році просто пік ДТП. Люди забули, що коли машина їде з сиренами, з мигалками, вона їде не за продуктами, вона не їде на якісь там заходи, вона їде реально рятувати життя і здоров’я. Тому ми закликаємо всіх харків’ян пропускати екстрені служби.

– Дякую вам за розмову.

– Дякую.