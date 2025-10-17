Live
  • Пт 17.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Стало відомо, де у Харкові вже включили опалення

Суспільство 13:16   17.10.2025
Вікторія Яковенко
Стало відомо, де у Харкові вже включили опалення Фото: Харківська міськрада

У Харкові за заявками почали нагріватися батареї у пологових будинках.

Про це повідомила речниця міського голови Харкова Мар’ям Сатуєва.

Вона також пояснила, що у підземних школах міста встановлена система вентиляції та кондиціонування, яка дозволяє забезпечувати комфортну температуру незалежно від пори року.

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов в етері нацмарафону інформував, що теплове господарство Харкова готове до опалювального сезону, але він розпочнеться, коли встановиться відповідна погода та будуть ліміти від НАК «Нафтогаз України».

Минулого тижня голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що Харківська область готова до опалювального сезону на 98%. Він розповів: спершу батареї нагріються на об’єктах соцінфраструктури – школи, дитячі садочки, лікарні. А побутовим споживачам, орієнтовно, готуються подати тепло 1 листопада. Однак будуть дивитись на погодні умови.

Читайте також: У Харківській області запроваджували аварійні відключення світла (доповнено)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)
У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)
17.10.2025, 14:12
У Харківській області запроваджували аварійні відключення світла (доповнено)
У Харківській області запроваджували аварійні відключення світла (доповнено)
17.10.2025, 12:25
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
17.10.2025, 08:57
Новини Харкова — головне 17 жовтня: ситуація на півночі, чоловіка викрали
Новини Харкова — головне 17 жовтня: ситуація на півночі, чоловіка викрали
17.10.2025, 14:16
ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав
ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав
17.10.2025, 08:05
Генштаб: 28 атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступала РФ
Генштаб: 28 атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступала РФ
17.10.2025, 08:11

Новини за темою:

16.10.2025
Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро в Харкові
16.10.2025
Усі громади Харківщини приєдналися до очолюваної Тереховим асоціації
16.10.2025
У Харкові біля будівлі впав ворожий БпЛА, без детонації
16.10.2025
Офіційно: у мера Харкова Терехова – троє нових заступників
16.10.2025
Замість Горбунової-Рубан – Цибульник: ХАЦ про кадрові зміни у мерії Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, де у Харкові вже включили опалення», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 13:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові за заявками почали нагріватися батареї у пологових будинках.".