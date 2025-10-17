Стало відомо, де у Харкові вже включили опалення

У Харкові за заявками почали нагріватися батареї у пологових будинках.

Про це повідомила речниця міського голови Харкова Мар’ям Сатуєва.

Вона також пояснила, що у підземних школах міста встановлена система вентиляції та кондиціонування, яка дозволяє забезпечувати комфортну температуру незалежно від пори року.

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов в етері нацмарафону інформував, що теплове господарство Харкова готове до опалювального сезону, але він розпочнеться, коли встановиться відповідна погода та будуть ліміти від НАК «Нафтогаз України».

Минулого тижня голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що Харківська область готова до опалювального сезону на 98%. Він розповів: спершу батареї нагріються на об’єктах соцінфраструктури – школи, дитячі садочки, лікарні. А побутовим споживачам, орієнтовно, готуються подати тепло 1 листопада. Однак будуть дивитись на погодні умови.