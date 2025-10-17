Стало известно, где в Харькове уже включили отопление

В Харькове по заявкам начали нагреваться батареи в роддомах.

Об этом сообщила пресс-секретарь городского головы Харькова Марьям Сатуева.

Она также объяснила, что в подземных школах города установлена ​​система вентиляции и кондиционирования, позволяющая обеспечивать комфортную температуру вне зависимости от времени года.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона информировал, что тепловое хозяйство Харькова готово к отопительному сезону, но начнется он, когда установится соответствующая погода и будут лимиты от НАК «Нафтогаз Украины».

На прошлой неделе глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что Харьковская область готова к отопительному сезону на 98%. Он рассказал: сначала батареи нагреются на объектах социнфраструктуры – школы, детские сады, больницы. А бытовым потребителям, ориентировочно, готовятся подать тепло 1 ноября. Однако будут смотреть погодные условия.