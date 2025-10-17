Live
  • Пт 17.10.2025
В Харьковской области – аварийные отключения света (дополнено)

Общество 10:41   17.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской области – аварийные отключения света (дополнено) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что на Харьковщине ввели графики аварийных отключений света (ГАО), сообщили в АТ «Харьковоблэнерго». 

Дополнено в 10:41. В Изюмской ГВА передают, что в Изюме в районе железнодорожного рынка и на улице Островского отсутствует электроэнергия. Начались аварийные отключения.

О том, как будет подаваться свет, рассказали и жителям Дергачей.

«Отключения будут происходить «каскадным» методом – то есть, город Дергачи и населенные пункты старостинских округов будут отключать от света частями постепенно и так же включать. К сожалению, график включений и отключений сформировать невозможно, поскольку он зависит от стабильности энергосистемы всей области. Если граждане будут потреблять электроэнергию ответственно, долговременных отключений не будет, а иногда их, возможно, вообще удастся избежать», – написал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Причина отключений, уточнили энергетики, – удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Напомним, 16 октября в Харькове, начиная с 5:30 утра слышали серию взрывов. Они раздались за пределами города. Воздушная тревога в Харькове  продолжалась всю ночь, начиная с 21:34. При этом под утро Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках РФ ракет. Однако в большей части, по сообщениям ВС ВСУ, под атакой оказалась Полтава и Полтавская область. Харьковские мониторинговые каналы информировали о целях в направлении Змиева, а также Люботина, Ольшан, Андреевки и Мерефы. Кроме того, в области был слышен звук пролета ракет. Утром Изюмская ГВА сообщала о серии взрывов в Изюме.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал что ночью регион оказался под комбинированным обстрелом россиян. Последний удар был в 7:30 несколькими ракетами, «Шахедами» по энергетическому объекту в Лозовском районе – более семи тысяч абонентов находится без электроснабжения. По области применены аварийные графики отключений в связи со стабилизацией общенациональной энергетической системы, в результате примерно около 50 тысяч абонентов аварийно без электроснабжения. Кроме того, ночью враг нанес удары по энергетической системе, по газонефтяной инфраструктуре – было 12 ракетных ударов, 56 «Шахедов».

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области начались аварийные отключения. Позже 16 октября в Харьковской области с 16:00 до 24:00 применили ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Читайте также: Ракеты, КАБы, БпЛА и fpv-дроны: чем били россияне, сообщил Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
